La increíble transformación de Antonio Banderas en Picasso

Antonio Banderas visitó el plató de «El Hormiguero» para hablar de su nuevo proyecto: «Genius: Picasso», la serie de diez episodios que protagoniza para National Geographic. En ella, da vida al artista malagueño Pablo Ruiz Picasso. «¿Estás calvo?», gritaba Pablo Motos. Para meterse en la piel del pintor, el actor ha tenido que hacer de su cara «un lienzo en blanco» para poder transformarse en el «único héroe» malagueño, al menos, en cuanto a la pintura del siglo XX se refiere.

Para darle vida el actor se sometió a una dura rutina: «Me recogían en el hotel a las dos para que estuviera sentado en la sala de maquillaje a las 2.30 y quedarme allí sentado durante cinco horas. Así, a las 8.30 podía estar listo para rodar hasta las 20.30 horas», recordaba. Podemos decir que Antonio Banderas se ha dejado la piel en «Genius: Picasso». «Si las cosas no salen muy bien no me dejan volver a vivir en mi tierra», bromeaba. «Es el final de yo como latin lover. Después de esta imagen no vuelven a llamarme para interpretar a alguien atractivo», decía entre risas el actor, según recoge ABC.

En «Genius: Picasso» no solo haremos un repaso de la obra del pintor malagueño, también descubriremos su lado más «pícaro»: «Cuando ataco un personaje intento no hacer un juicio moral, eso se lo dejo al público. Nosotros hemos tratado de hacer una reflexión sobre la persona y el artista. (...) Pero era un hombre al que le gustaban demasiado las mujeres y la vida en general. Le gustaba vivir mucho», comentaba Banderas. «Era un planeta con mucha gravedad que atraía muchos satélites. Incluso después de terminar su relación con él, no podían despegarse de él», añadía.

VÍDEO DESTACADO: GENIUS: PICASSO Official Trailer, Antonio Banderas NatGeo Series