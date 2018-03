¿Sabes quiénes son los actores mejor pagados de la historia de la televisión?

William Petersen

Conocido como el mítico Grissom de la serie CSI, William Petersen cobró la friolera de 500.000 dólares por cada uno de los diez episodios de la novena temporada de la ficción policiaca, según recoge ABC.

Tina Fay

Al mismo nivel que Petersen se encuentra la reconocida humorista y actriz Tina Fey, que se embolsó medio millón de dólares por cada uno de los capítulos de la séptima temporada de «Rockefeller Plaza».

Mariska Hargitay

Otra que no se queda atrás es , que aprovechó la marcha de su compañero Christopher Meloni y vio cómo sus honorarios aumentaban de los 100.000 dólares a los 500.000 por cada episodio de «Ley y orden: Unidad de víctimas especiales».

Mark Harmon

Mark Harmon es el enésimo ejemplo de que este tipo de series tienen gran calado no solo en las reposiciones sino en la audiencia mundial. No se entendería si no fuese así la minuta del actor, que cobró 525.000 dólares por cada uno de los 24 capítulos de la última temporada de «Navy: Investigación criminal», superando a intérpretes de moda como el elenco de «Juego de tronos», que cobraron 25.000 euros menos que Harmond en la sexta temporada de la ficción medieval.

Jon Cryer

Haber formado parte de películas de culto de John Hughes no le hizo el rostro más popular de los ochenta, pero sí le permitió cotizarse al alza para ganar 600.000 dólares por cada capítulo de «dos hombres y medio», aunque ni siquiera es el mejor pagado de la exitosa sitcom.

Julia Louis-Dreyfus, Jason Alexander y Michael Richards

El sueldo de los protagonistas de «Seinfeld» sí es un ejemplo de paridad. Julia Louis-Dreyfus, Jason Alexander y Michael Richards vieron cómo sus honorarios ascendían un 300% en su última temporada, cobrando 600.000 euros por cada uno de los últimos capítulos.

Drew Carey

Aunque en España prácticamente es un desconocido, el sueldo de este cómico que presenta un show con su mismo nombre ascendió a 750.000 dólares por cada episodio de la última temporada de su sitcom.



Ashton Kutcher

A la par que Carey se encuentra un actor bastante más popular, Ashton Kuthcher, que a pesar de hacerse famoso por su participación en «Aquellos maravillosos 70», no logró cobrar 750.000 euros por capítulo hasta que se unió a «Dos hombres y medio» para sustituir al siempre polémico Charlie Sheen.

Jerry Seinfeld

Llegó a cobrar la friolera de un millón de dólares por cada uno de los 24 capítulos de la novena temporada de «Seinfeld».

Los protagonistas de «Friends»

Los seis protagonistas de la mítica serie «Friends» se embolsaron un millón de dólares por cada capítulo de la décima temporada, lo que hacía que tan solo en el elenco la NBC se gastara seis millones.

Paul Reiser y Helen Hunt

Paul Reiser y Helen Hunt consiguieron llevarse un millón de dóalres por cada episodio de la exitosa sitcom de los noventa «Loco por ti».

Tim Allen

Tim Allen no solo hizo de Santa Claus en alguna de las infinitas películas que se reponen cada Navidad en televisión, sino que se embolsó 1.250.000 dólares por cada uno de los episodios de «Un chapuzas en casa».

Kelsey Grammer

En una lista de los más pagados de la historia de la televisión no podía faltar el protagonista de una de las comedias que siguen siendo icónicas pese al paso del tiempo. Durante las dos últimas temporadas de «Frasier», Grammer ganó 1.600.000 dólares por capítulo.

Ray Romano

Tampoco es muy conocido en nuestro país, pero eso no impidió que Ray Romano cobrase 1.700.000 dólares por cada capítulo de la séptima y última temporada de «Raymond».

Charlie Sheen

El hijo de Martin Sheen, el añorado presidente de EE.UU. en la mítica «El ala oeste de la Casa Blanca», está acostumbrado a liderar las listas, sobre todo las de fechorías. Sin embargo, su controvertida interpretación de su alter ego en «Dos hombres y medio» le reportó un buen colchón económico, llegando a embolsarse 1.800.000 dólares por cada episodio, antes de que Ashton Kutcher lo sustituyera

VÍDEO DESTACADO: Charlie Sheen nos presenta a su nueva novia Jools