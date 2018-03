Pillan, una vez más, a Kit Harrington completamente borracho por París

Kit Harrington, uno de los protagonistas de la exitosa serie 'Juego de tronos', fue pillado borracho cuando paseaba junto a unos amigos en París.



El actor presentaba un lamentable estado que incluso le impedía caminar con normalidad, dando bandazos y apunto de caerse ya que tenía verdaderas dificultades para mantenerse en pie, según recoge Exclusivadigital.

El popular actor y sus amigos salieron a divertirse y tomar copas, lo que estuvieron haciendo durante más de cuatro horas con el resultado que se puede ver. Kit iba dando traspiés por las calles parisinas, sin fijarse en el tráfico rodado y alguno de sus amigos tuvieron que sujetarlo para evitar que fuera atropellado por los coches que circulaban a su lado.

PIC EXCLUSIVE: Kit Harington appears extremely worse-for-wear as he stumbles in front of oncoming traffic on Paris streets https://t.co/7ZYsehcdD3 pic.twitter.com/ufiuE9RGi6