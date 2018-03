TCM celebra por todo lo alto el 55 cumpleaños de Quentin Tarantino

El próximo martes 27 de marzo de 2018 TCM celebra el 55 cumpleaños de Quentin Tarantino con los mejores títulos de su filmografía. Una jornada en la que revisará desde Pulp Fiction, ganadora de la Palma de Oro del Festival de Cannes en 1994 y del Oscar al mejor guion original, a Los odiosos ocho, su última película.

Four Rooms abrirá la jornada a las 11.20 horas, se trata de un film compuesto por cuatro episodios, uno de los cuales, The Man From Hollywood, dirigió y protagonizó el propio Tarantino. Posteriormente, será el turno para Jackie Brown, con Robert de Niro y Pam Grier como protagonistas, y a las 15.25 horas se emitirá Pulp Fiction, la ganadora de la Palma de Oro del Festival de Cannes en 1994 y del Oscar al mejor guion original.

A partir de las 17.55, el espectador disfrutara de los dos volumenes de Kill Bill, con Uma Thurman encabezando el reparto. Y para cerrar una jornada intensa del mejor cine de Tarantino, TCM emitirá su última película hasta la fecha, Los odiosos ocho, a partir de las 22.00 horas.

A punto de cumplir 55 años, Quentin Tarantino afronta la que puede ser la recta final de su trayectoria como realizador. Él mismo ha confesado que no se va a prolongar durante mucho tiempo, que quizá se retire cuando cumpla los 60 años. De momento los espectadores seguirán disfrutando de su cine.

Su próxima película es Érase una vez en Hollywood, comenzará a rodarse el próximo mes de junio, y estará protagonizada por Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y, probablemente, por Margot Robbie en el papel de Sharon Tate.

Este film, ambientado en la ciudad de Los Ángeles en 1969, tiene como trasfondo los asesinatos que cometieron los seguidores de la secta de Charles Manson, que costaron la vida a la actriz Sharon Tate, la mujer del director Roman Polanski, y a otras cuatro personas más la noche del 9 de agosto de ese año. Sin embargo, tratándose de Tarantino, seguro que el argumento conduce a los espectadores por toda una serie de sorprendentes vericuetos argumentales. Habrá que esperar hasta agosto de 2019, cuando se cumpla medio siglo de aquel terrible crimen, para ver el nuevo trabajo de uno de los realizadores más populares de los últimos tiempos.

Sus últimos meses no han sido del todo buenos para el realizador nacido en Knoxville, Tennessee, ya que se ha visto salpicado por unas cuantas polémicas. La primera y más importante fue su relación con el productor Harvey Weinstein, acusado de abusos sexuales. Tarantino admitió que no hizo lo suficiente para evitarlos.

Días después fue Uma Thurman quien confesó que el director le obligó a rodar una peligrosa escena de Kill Bill sin tomar las debidas precauciones. La actriz publicó incluso un vídeo donde se veía cómo el coche que conducía durante la toma sufría un accidente. Tarantino reconoció que se arrepentía por todo lo sucedido y que había sido el mayor error de su carrera.

