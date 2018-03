Apuñalan en un suburbio de Los Ángeles a Corey Feldman , uno de los niños de ’Los Goonies'

La policía de Los Ángeles investiga el ataque al actor Corey Feldman, que afirmó haber sido apuñalado mientras esperaba en el interior de su automóvil que cambiara la luz de un semáforo.



Los hechos tuvieron lugar sobre las 23 horas del martes 27 de marzo mientras esperaba en un semáforo en el barrio de Tarzana, según explicó Feldman y confirmó posteriormente la policía de Los Ángeles (LAPD). El actor conducía y su guardaespaldas le acompañaba en el asiento del acompañante, según recoge Exclusivadigital.



"Estoy en el hospital me atacaron anoche. Un hombre abrió la puerta de mi coche y me apuñaló con un objeto punzante. Por favor recen por mi. Gracias a Dios en el automóvil solo estábamos mi equipo de seguridad y yo cuando nos abordaron tres hombres. En un momento de distracción me atacó uno de ellos, pero estoy bien" dijo el actor en las redes sociales

Examinado en el hospital Corey, de 46 años, no presenta ninguna herida por cuchillo por lo que se cree que pudo ser pinchado con una jeringa por lo que está siendo sometido a pruebas para comprobar que no ha contraido ningún tipo de virus.

La policía esta investigando la agresión como intento de homicidio ya que Feldman lleva meses recibiendo amenazas por quienes denomina "esa manada de lobos" tras haber roto el silencio denunciando los abusos sexuales de los que fue objeto en su juventud y en los que implica a relevantes figuras del todopoderoso Hollywood.



Pero además el actor anunció en octubre pasado un proyecto para hacer un documental de 10 millones de dólares en el que saque a la luz a pedófilos que trabajan en Hollywood.



Recordemos que Corey Feldman saltó a la fama cuando apareció de niño en películas de los 80 como "Gremlins", "Los Goonies" y "Los muchachos perdidos". El actor suele decir que su carrera en el cine terminó por hacer campaña contra estos agresores sexuales, de los que dice fue víctima cuando era niño.

