La terrible confesión de Natalia Sánchez, Teté en ‘Los Serrano’, sobre un duro capítulo de su pasado

El pasado 4 de octubre de 2018 la Academia de Hollywood echó al todopoderoso productor Harvey Weinstein, posiblemente el hombre que más palabras de agradecimiento ha cosechado en las galas de los Oscar, dejando claras sus intenciones: "no sólo por separarnos de alguien que no merece el respeto de sus colegas, sino también para enviar un mensaje: Ha finalizado la era del acoso sexual en Hollywood". Desde entonces, los escándalos se han sucedido: desde el mismo hermano de Weinstein, al actor Kevin Spacey... Todos han sido denunciados, de una forma u de otra, por sus víctimas. Una lista a la que en los últimos días se han sumado nombres muy llamativos, como el del cómico Louis CK o John Lasseter, el creador de Pixar y "Toy Story".

En nuestro país la polémica ha tenido su eco en las confesiones de actores como José Coronado, que contó cómo en una ocasión le intentaron drogas para poder posteriormente abusar de él. Posteriormente fue Rafa Mora quien se atrevió a compartir el duro relato de una propuesta de lo más indecente a cambio de su participación en una película. Y por supuesto aquellas desafortunadas declaraciones de Mario Vaquerizo sobre el asunto, según recoge Segnorasque.

Ahora, ha sido la actriz Natalia Sánchez, conocida por haber dado vida a Teté en Los Serrano, quien también se ha pronunciado sobre el acoso sexual; en una entrevista a La Vanguardia, ha declarado que ella también ha vivido "situaciones muy incómodas".

En la fiesta People in Red, organizada por la Fundación Lucha contra el Sida el pasado 20 de noviembre, la actriz contó que también había sufrido acoso sexual dentro de la industria cinematográfica, aunque también aseguró que es algo se vive en todos los sectores y empleos.

“Viví una situación muy incómoda en que sobrepasaron el límite, aunque afortunadamente no llegó a nada. No es sólo un caso, ni en un momento de tu vida. El micromachismo, socialmente aceptado, es el peligro real de este problema y está detrás de todo; no se trata solamente del caso concreto de una agresión.