¿Sabes cuál el sorprendente secreto de belleza de Helen Mirren?

Helen Mirren es una de las actrices veteranas más bellas de Hollywood, sin menospreciar a Jane Fonda. A sus 72 años, la oscarizada intérprete británica derrocha elegancia y jovialidad tanto en la gran pantalla como en las alfombras rojas que pisa. Pese a la fortaleza que trasmite, Mirren siempre ha sido una mujer con muchas inseguridades, como ella misma ha confesado en varias ocasiones.

«He experimentado la inseguridad toda mi vida, y todavía lo hago a diario. Recuerdo haber tenido estos ataques de pánico, pero no en los momentos obvios» confesaba hace unos años a «Telegraph». Por eso intenta cuidarse lo máximo posible para intentar desafiar a la edad. Uno de sus secretos de belleza es tatuarse las cejas, según recoge ABC.

«Estaba harta de esas cejas escasas y desde que lo hago, he notado una gran diferencia», ha afirmado. Es el llamado procedimiento de microblading, un novedoso tratamiento que utiliza maquillaje semipermanente para tener unas cejas perfectas. «Significa que cuando me levanto por la mañana y no me maquillo, al menos tengo cejas. Hay una gran diferencia», explica.

