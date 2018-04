Javier Gutiérrez: “Campeones es el trabajo más hermoso que he hecho”

Javier Gutiérrez llegó al plató de «El Hormiguero» para hablar de su nueva película: «Campeones», una comedia con grandes dosis de ternura dirigida por Javier Fesser y que llega a los cines el 6 de abril.

En ella, Javier interpreta a Marco, un entrenador profesional de baloncesto, concretamente del Estudiantes, en plena crisis personal. «Marco comienza la película siendo como un perro apaleado, dispara contra todo el mundo, hasta que tiene un accidente de tráfico por el que es castigado a hacer trabajos sociales. Ese castigo es entrenar a un equipo compuesto por personas con discapacidad intelectual en un pabellón de las afueras de Madrid. Toda una pesadilla para él», relató. Pero lo que comienza siendo para él un castigo se acaba convirtiendo en una lección de vida: «El viaje desde que el pisa por primera vez ese pabellón hasta que termina la película es increíble», según recoge ABC.

«¿Puede que sea la cosa más bonita que has hecho en tu vida?», preguntaba Pablo Motos a Javier Gutiérrez. «Sin duda, es el trabajo más hermoso que he hecho. Es la película que a mí más me ha pellizcado cuando la vi por primera vez», confesó. Pero «Campeones» no hubiese sido posible sin su director, Javier Fesser. «Vi la última película de Spielberg y pensé: '¿Cómo puede hacer «La lista de Schindler» y «Ready Player One»?'. Pues creo que Fesser es igual, salvando las distancias. Para mí, es el único director en España capaz de hacer una película como esta», aseguró.

