La elegante y contundente respuesta de Arturo Fernández a la mamandurria subvencionada

Elegante en su porte y en su manera de vestir. A sus increíblemente bien llevados 89 años, el actor Arturo Fernández ofrece una larga entrevista en el suplemento cultural de ABC este 7 de abril de 2018.

El excelso artista asturiano habla largo y tendido de una cuestión que a él le molesta bastante, la de las subvenciones públicas a granel y sin ningún tipo de discriminación. Para Fernández, no es lógico que determinados proyectos se lleven esas ayudas cuando, en realidad, el gasto está más que inflado:

Las ayudas públicas sólo deben estar para grandes proyectos de indudable interés general cuyo coste los haga inviables para la iniciativa privada. Me siento muy orgulloso de no haber pedido ni recibido subvención alguna jamás. Creo que llevo siempre los mejores decorados, vestuarios, etcétera que se pueden ver en teatro no musical, y le puedo asegurar que los he amortizado todos.