Belén Rueda sobre 'Periodistas': "Algunos actores me hacían la vida imposible por ser la mujer de Daniel Écija"

Belén Rueda aseguró que no le fue nada fácil trabajar en la ficción: "Cuando empecé Periodistas la prensa fue un poco bestia porque escribía que Belén Rueda estaba ahí porque era la mujer de Daniel [Écija]", productor de Globomedia.

Sin embargo, la intérprete también vivió una situación dura en el rodaje: "Algunos actores que cuando me estaban grabando me hacían la vida imposible", aunque también reconoce que "fue una gozada" trabajar con José Coronado, Amparo Larrañaga, Pepón Nieto o Alicia Borrachero, según recoge Ecoteuve.

También quiso enterrar los rumores sobre sus presuntas operaciones estéticas. "Para nuestro trabajo la cirugía estética en la cara es peligrosa porque nos cambia el gesto. No me haría nada de cirugía en la cara", dijo Belén que reveló que es muy cuidadosa con detalle como por ejemplo, no irse a la cama maquillada aunque al final confesó haberse operado el pecho.

