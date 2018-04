Manuela Velasco y Rafa Castejón van a por su primer hijo después de diez años juntos

Parece que fue ayer pero han pasado 42 años y medio desde que llegó al mundo la actriz Manuela Velasco. En octubre soplaba las velas y celebraba su aniversario en familia. Sobrina de la también actriz y presentadora Concha Velasco, e hija del actor Manuel Velasco, es conocida entre otros mucho papeles por interpretar a Cristina Otegui en Velvet.

La ganadora de un Goya en 2007 por su papel de la reportera Ángela Vidal, en la saga de películas de terror REC, y su novio desde hace diez años, el actor Rafa Castejón (48), van a ser papás, tal y como publica cotilleo.es. Eso al menos es lo que se deduce después de que haya visitado una clínica de fecundación in vitro, donde ha sido fotografiada. Desde luego, ganas no le faltaban, tal y como reconocía en una entrevista. "Creo que la vida no es perfecta, es un viaje en el que vamos buscando momentos de perfección. Desde luego, una cosa que falta en mi vida y que me gustaría llevar a cabo es ser madre, me gustaría vivir esa experiencia. Pero no sé si la va a convertir en perfecta o todo lo contrario, eso nunca se sabe". Ahora sin duda está más cerca de que su vida sea perfecta, según recoge Informalia.

Manuela y Rafa se conocieron en 2002 durante el rodaje de la telenovela Géminis, venganza de amor, en el que interpretaban a una pareja que llegaba a darse el "sí, quiero" en el altar. Desde entonces han sido inseparables y aunque su relación ha sido una de las más discretas del mundo artístico, nunca se han escondido.

