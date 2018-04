Nacho Guerreros —Coque en ‘La que se avecina’— ha hecho esta valiente confesión que os dejará helados

Una entrevista con Nacho Guerreros ha destapado un curioso secreto sobre el pasado de este artista. El actor, nacido en La Rioja en 1970, es conocido por el papel de José María en Aquí no hay quien viva en la última temporada de la serie, y sobre todo por el de Coque en La que se avecina, su papel más relevante hasta el momento.

Antes de ser actor tuvo diversos empleos: trabajó con personas discapacitadas, fue camarero y puso en marcha, junto a otros socios, un negocio de decoración cerca de la Plaza Mayor.

Guerreros reveló recientemente a El País la casualidad que le llevó al estrellato de la pequeña pantalla español. Hace quince años, el 22 de diciembre de 2002, el entonces camarero de un bar de copas de Madrid se levantó con una noticia increíble.

Resulta que a su familia le había tocado el Gordo de Navidad. Era una época en la que los teléfonos móviles no eran todavía tan populares como ahora, y no pudo hablar con ellos rápidamente. Tampoco ayudó que sus padres se sumaran a la gran fiesta que se celebró en la localidad de poco más de 20.000 habitantes, donde aproximadamente 4.000 personas resultaron premiadas y realizaron una celebración popular que todavía se recuerda hoy en día.

Guerreros no desaprovechó la oportunidad: tras pedirle un préstamo a su padre, montó una tienda de diseño y decoración en Madrid que dirigió durante cinco años. Pero su objetivo siempre había sido el mundo del teatro, así que compró los derechos de reproducción de Bent, una obra de teatro de 1979 escrita por Martin Sherman.

A raíz del éxito de su interpretación en la obra, realizó una prueba en Aquí no hay quien viva, y, como suele decirse, el resto es historia. De ahí pasaría a La que se avecina, donde el actor logró su primer gran papel.

"Si mi padre no me hubiera prestado el dinero, yo no habría podido hacer la función. Para mí, fue fundamental esa lotería."