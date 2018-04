El actor Bill Cosby es declarado culpable de agresión sexual ahora que tiene 80 años

El cómico Bill Cosby, icono de la cultura popular de EEUU, ha sido declarado culpable de tres delitos de agresión sexual, en un juicio cargado de simbolismo tras el nulo del pasado año y por ser el primero para un personaje famoso desde la eclosión del movimiento "Me too" (Yo también).

"¡Se ha hecho justicia!", exclamó Gloria Allred, abogada de la acusación y una de las figuras más destacadas del movimiento feminista, a las puertas del tribunal minutos después de conocerse el veredicto.

"Estamos muy contentas de que finalmente podamos decir que se cree a las mujeres. Y no solo en el movimiento 'Me too', sino en un tribunal de justicia donde se encuentran bajo juramento".