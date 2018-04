'Moose': La bestial metamorfosis del 'acosador' John Travolta para su nueva película

Hace ya cuarenta años –se dice pronto– desde que John Travolta saltó al estrellato por los papeles que tuvo, durante tres años consecutivos, en títulos tan exitosos como «Carrie», de Brian de Palma, y especialmente 'Fiebre del sábado noche', 'Pulp Fiction' y «Grease» (La secreta relación gay de Tom Cruise y John Travolta durante 30 años).

El actor, claro está, ya no está para esos trotes, pero sigue aceptando papeles de todo tipo, según recoge ABC.



El último, el que representará en la próxima película de Fred Durst, «Moose» (Un masajista denuncia a John Travolta por acosarle sexualmente... hace 17 años).

El conocido vocalista de la banda de metal Limp Bizkit se encuentra actualmente rodando su nuevo filme, en el que Travolta dará vida a Moose, un fanático acosador obsesionado con su ídolo, el actor de Hollywood Hunter Dunbar, al que en la peli encarna Devon Sawa, conocido por sus papeles en «Destino final», «Casper» y «Amigo o enemigo», entre otras.

First image of John Travolta as a crazed stalker in 'Moose', directed by Limp Bizkit's Fred Durst (seriously) pic.twitter.com/T1LjRnDYtp