Eduardo Gómez confiesa el verdadero motivo por el que abandonó ‘La que se avecina’

El actor pasó por Sábado Deluxe, e inició la entrevista afirmando que “Jessica y yo cortamos hace un año. Estuvimos siete años y pico juntos, pero ella tenía que continuar su camino“, aunque ha asegurado que “sigo teniendo contacto con ella y su familia“.

El intérprete ha relatado que “yo no tenía problemas con la edad, pero ella no estaba preparada para las críticas“; anécdotas ha contado muchas, como que “íbamos por la calle y me decían si era mi hija. Yo contestaba que no, que era mi nieta“.

En cuanto a su paso por las series de Alberto y Laura Caballero, Eduardo ha contado que “en La que se avecina estábamos quince días para grabar un capítulo de hora y media“, aunque también ha comentado que “en Aquí no hay quien viva estuve hasta 24 horas rodando. Me acuerdo de que en invierno descapotaba el coche para poderme despejar de camino a casa“.

“Llevaba diez años de éxito con las dos series, y necesitaba descansar, porque sino, iba a petar.”

Pero la entrevista no solo se ha centrado en el presente, ya que Gema López le ha preguntado por su primera mujer, sobre la que Eduardo ha contado algo escalofriante:

“Me abandonó con mi hijo recién nacido. Me levanté y el niño estaba llorando, y vi una nota en la nevera. (…) No nos llevábamos mal, pero la situación económica no era buena.”

