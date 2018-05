'Late Afternoon', cortometraje ganador de Animayo 2018

Los buscadores de talento de las 5 productoras y estudios internacionales de primer nivel, que captaron perfiles el pasado sábado para puestos de trabajo en sus respectivas empresas, quedaron gratamente sorprendidos del altísimo nivel de los que se presentaron a las entrevistas de trabajo y que les dejaron "grandes sensaciones"

Los niños fueron también los protagonistas en el cierre de Animayo, con actividades dedicadas a despertar su talento más creativo y con la celebración de "Mi Primer Festival" en el que votaron a su mejor corto, ‘In a heartbeat', el primero de temática gay

Late Afternoon, de la conocida y prestigiosa directora, de amplísima y contrastada trayectoria profesional, Louise Bagnall ha sido el cortometraje ganador de ANIMAYO 2018. Tras visionar en esta 13º edición casi 2.000 obras recibidas a Concurso, Late Afternoon (Irlanda-2D, 2017) ha sido galardonado -de entre las 50 obras finalistas- con el Gran Premio del Jurado Animayo Gran Canaria 2018.

Esto le permite ir directamente a la Preselección de los premios Oscar® ya que ANIMAYO es el primer festival español de animación declarado «Festival Calificador» por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood para los premios Oscar®. Los premiados de ANIMAYO 2018 podrán ser tenidos en cuenta en la categoría de "Cortometraje de Animación" de los Premios de la Academia (Academy Awards®).

El director y productor del Festival Internacional ANIMAYO, Damián Perea señaló al respecto que "ha sido el mejor ANIMAYO que hemos celebrado hasta ahora. Además, Late Afternoon -en referencia al corto ganador- posiblemente pueda llegar a la distinción del Óscar, y ojalá que sea así, ya que -seguro- es un corto que va a dar mucho que hablar". A través del lenguaje universal de la animación, Late Afternoon aborda la temática de la enfermedad del Alzhéimer de una manera sorprendente y bellísima.

Por otro lado, el público infantil que tuvo este año especial protagonismo al visualizar los cortos destinados a proyectarse en la sección Mi Primer Festival, el pasado sábado por la mañana, premiaron finalmente con sus votos In a heartbeat, de Beth Davis y Esteban Bravo (USA-3D, 2017). Un corto de amor entre dos niños, que ha sido altamente aplaudido y acogido por todos al ser el primer corto de animación con temática gay. Coincide además que este año, esta obra ha recibido finalmente también la Mención Especial del Jurado de Animayo a la Mejor Historia de Amor.

Más de 15.000 participantes

El Summit, Conference and International Film Festival of Animation, Visual Effects and Videogames ANIMAYO Gran Canaria 2018, bajo el lema: "Parejas, Tándems y Equipos", puso el broche de oro a su edición más especial este pasado fin de semana. Y lo hizo por todo lo alto. Con un total de 20 máster clases y 10 talleres capitaneados por algunos de los ponentes más aclamados como los hermanos Grangel; con el estudio ‘estrella' de Europa que triunfa en todo el mundo con sus famosos Minions, Illumination Mac Guff, las intervenciones de Raúl García, el primer animador español en entrar en Disney, los portugueses Abi Feijóo y Regina Pessoa, los españoles Carlos Fernández y Lorena Ares, lo más novedosamente educativo de Edgar Martín-Blas y su fascinante mundo de realidad virtual o la presentación en exclusiva en España del videojuego "Kingdom Come: Deliverance", de la mano de su creador Daniel Vávra.

El programa de este cierre de festival se completó con talleres, recruitments/revisiones de portfolios, una exposición inédita de Raúl García y proyecciones de largometrajes (estreno en Canarias y en España como Memorias de un hombre en pijama y Extraordinary Tales) a lo largo de toda la jornada y para todos los públicos. En total, durante los pasados días de celebración de Festival, Animayo Gran Canaria 2018 registró más de 15.000 participantes entre los 3 escenarios donde se celebraron actividades en la capital grancanaria: Cicca, Alameda de Colón y Teatro Guiniguada. Un rotundo éxito.

"Grandes sensaciones" en la selección de ‘talentos'

Uno de los mayores incentivos de esta 13ª edición de Animayo se centró en los 5 recruitments y revisiones de portfolios de productoras internacionales de primer nivel enfocadas a la captación de perfiles para puestos de trabajo en Canarias. A lo largo de la jornada del pasado sábado las siguientes empresas de animación, efectos visuales y realidad virtual han reclutado personal: @Illumination MacGuff (uno de los estudios líderes en largometrajes de animación), @Virtual Voyagers (nativos virtuales especialistas en realidad virtual y mixta), @Minimo VFX (estudio especializado en VFX, CG y Animación), @La Tribu Animación (estudio de Animación con filosofía orientada al artista) y @Dino Games (productora especializada en animación y videojuegos). Estos buscadores de talento quedaron altamente sorprendidos del altísimo nivel de los que se presentaron a las entrevistas de trabajo, ya que les causaron una gran sensación.