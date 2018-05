El impresionante legado artístico de Antonio Mercero

Decía Antonio Machado que: "La muerte es algo que no debemos temer porque, mientras somos, la muerte no es y cuando la muerte es, nosotros no somos."

El genial director de cine y guionista Antonio Mercero ha fallecido a las 9.00 de este sábado 12 de mayo de 2018 en Madrid a los 82 años, tras una larga batalla contra el alzhéimer.

Antonio Mercero Juldain era padre del director y productor cinematográfico Ignacio Mercero (1967) y del guionista de televisión Antonio Santos Mercero (1969).

En 2006 le fue detectada la enfermedad de Alzheimer, y desde entonces se retiró de la vida pública.

Antonio Mercero Juldain (Lasarte-Oria, Guipúzcoa, 7 de marzo de 1936-Madrid, 12 de mayo de 2018) fue un director y guionista de cine y televisión español, conocido sobre todo por sus series Verano azul y Farmacia de guardia y por su premiado telefilme La cabina.

En 1960 filmó su primer corto, La oveja negra. Posteriormente, consiguió un titulado en dirección en la Escuela Oficial de Cinematografía en 1962; ese mismo año recibe en el Festival de San Sebastián la Concha de Oro al mejor cortometraje y el Premio Perla del Cantábrico por Lección de arte. Un año después, en 1963, dirigió su primer largometraje Se necesita chico, presentado en el Festival de Bordighera (Italia). De 1966 a 1970 rueda varios documentales para televisión.

Entre sus películas posteriores están Las delicias de los verdes años (1976), La guerra de papá (1977), Tobi (1978), La próxima estación (1982), Buenas noches, señor monstruo (1982), Espérame en el cielo (1988), Don Juan, mi querido fantasma (1990), La hora de los valientes (1998), Planta 4ª (2003), y ¿Y tú quién eres? (2007).

En 1970 comienza a realizar en TVE programas de ficción. Dirigió las series Verano azul, Crónicas de un pueblo, Este señor de negro, Farmacia de guardia y Manolito Gafotas, escrito por Elvira Lindo, que es actriz en Planta 4ª.

Es destacable su película estrenada en televisión La cabina (1972), protagonizada por José Luis López Vázquez, por la que recibió un amplio reconocimiento y numerosos premios, Los pajaritos (1974), con Julia Caba Alba y José Orjas y Don Juan (1974).

Premios

VÍDEO DESTACADO: El Goya de Honor 2010, para Antonio Mercero