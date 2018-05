Kristen Stewart se cansa de los tacones y se los quita en la alfombra roja

Durante la premiere de BlacKkKlansman la actriz norteamericana se quitó los tacones antes de subir las famosas escaleras del festival, ante la atenta mirada de los fotógrafos. Un gesto que se ha interpretado como una protesta al polémico dress code del festival que obliga a todas las actrices que pisan la alfombra roja a vestir tacones, según recoge Uxía Prieto en huffingtonpost.

En 2015, Cannes levantó ampollas tras impedir la entrada a la proyección de la película Carol a varias mujeres simplemente por llevar zapato plano. Una decisión que muchas actrices, como la británica Emily Blunt, criticaron en su momento. "La verdad es que todas deberíamos ir de plano", declaró entonces la intérprete.

Hace tan solo unos días, la francesa Marion Cotillard ya optó por unas botas planas hasta la rodilla en lugar de unos tacones de vértigo para presentar su nuevo proyecto, 355, en el festival francés. Stewart le tomó el relevo volviendo a dejar claro que no está conforme con las reglas, algo que ya hizo en 2016 cuando en lugar de descalzarse cambió sus tacones por unas deportivas azules. "Si no le pides a los chicos que lleven un vestido y tacones, tampoco me lo puedes pedir a mí", declaró el año pasado la actriz en una entrevista con la revista The Hollywood Reporter.

