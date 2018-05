Harley Bird, la niña que pone voz a 'Peppa Pig' en la serie, cobra 1.100 euros la hora

Peppa Pig es una máquina de hacer dinero. Los pequeños de la casa nunca cambian de canal si aparece la carismática cerdita y el merchandising se vende como churros. ¿Y quién es una de las personas que se beneficia de este mastodóntico éxito?

La joven actriz que le pone voz en el Reino Unido.

Harley Bird, que apenas tiene 16 años, tiene un sueldo que muchos adultos envidiarían: cobra 1.140 euros por cada hora de trabajo en el estudio de grabación (1.000 libras). Si se tiene en cuenta que suele dedicar 12 horas semanales al personaje de animación, se puede llevar 13.680 euros cada semana por ser Peppa Pig.

Con permiso de La Patrulla Canina, la serie de animación se ha convertido en una de las franquicias más exitosas y sus beneficios se demuestran en los estratosféricos sueldos que manejan sus protagonistas.

Es el caso de Harley Bird, una joven inglesa encargada de poner voz a la famosa cerdita de dibujos animados.

La actriz de 16 años se embolsa, según recoge Daily Star, 1.100 euros (1.000 libras) por cada hora de trabajo en la producción televisiva. Por tanto, el sueldo semanal de Bird asciende a las 12.000 libras, lo que supone 13.700 euros al cambio.

Teniendo en cuenta que la joven comenzó a doblar a Peppa Pig cuando tenía tan solo cinco años, no es difícil intuir la multimillonaria fortuna que Bird acumula en sus arcas.

"Es difícil de reemplazar, ya que es lo suficientemente madura como para ser una gran actriz, pero aún tiene la distintiva voz que familias de todo el mundo identifican con Peppa".

Además, el de Peppa Pig no es el único trabajo en cartera de la actriz. Harley Bird, considerada como "la adolescente británica con mayor proyección" es protagonista además de la serie juvenil de Disney Channel UK So Sammy, ha aparecido en Doctor Who, King for a Term y en la película Mi vida ahora.

Aunque en nuestro país el boom de Peppa Pig llegó hace tan solo unos años (la serie aterrizó en 2010 gracias al canal infantil de TVE Clan), la ficción animada se estrenó el 31 de mayo de 2004 en el canal británico Channel 5.

Y aunque fueron Lily Snowden-Fine (2004) y Ceciliy Bloom (2006-07) las primeras dobladoras de la cerdita, la de Harley Bird (2009 hasta la actualidad) se ha convertido en la más reconocible por sus seguidores.