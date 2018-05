Morgan Freeman pide disculpas tras ser acusado de acoso sexual

Morgan Freeman​ (Memphis, 1 de junio de 1937) es un actor y director estadounidense, ganador del premio Óscar en 2005 por Million Dollar Baby. Además ha recibido otras nominaciones por sus actuaciones en El reportero de la calle 42 (1987), Paseando a Miss Daisy (1989), Cadena perpetua (1994) e Invictus (2009). También ha ganado los premios Globo de Oro y SAG, según WP.

Su extensa carrera incluye otros éxitos de taquilla como Brubaker (1980), Sin perdón (1992), Tiempos de gloria (1989), Se7en (1995), Deep Impact (1998), Pánico nuclear (2002), Bruce Almighty (2003), The Bucket List (2007), Wanted (2008), tres entregas de la saga de Batman (Batman Begins, 2005; The Dark Knight, 2008 y The Dark Knight Rises, 2012), Lucy (2014) y la comedia Ted 2 (2015). También se le recuerda como narrador de la serie documental de televisión Through the Wormhole.

El actor estadounidense Morgan Freeman se disculpó este jueves después de haber sido acusado por varias mujeres de acoso sexual y conducta inapropiada, informó NBC.

En un comunicado el artista aseguró que no es alguien que "voluntariamente ofendería" o haría que otro se sintiera mal. "Me disculpo con cualquiera que se sienta incómodo o no respetado; esa nunca fue mi intención", manifestó, según RT.

Sus declaraciones se producen unas horas después del informe de la CNN, respaldado por el testimonio de ocho mujeres, que describe un "patrón de comportamiento inapropiado de Freeman en el set". Chloe Melas, coautora del artículo, afirma que fue hostigada mientras entrevistaba al actor en una fiesta.

Según los testimonios, el actor sometió a dos mujeres a "tocamientos no deseados" y otras tres lo acusaron de hacer "comentarios en público sobre su ropa y su cuerpo". Ninguna de ellas denunció antes ese comportamiento porque la mayoría "temía por su trabajo", destaca la publicación.

Por otra parte, el artículo señala que "decenas de personas" que trabajaron con el estadounidense nunca lo vieron adoptar un comportamiento inadecuado e insisten en que Freeman es un "consumado profesional en el set y en la oficina".

