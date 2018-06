‘Juego de Tronos’ crea guiones que se autodestruyen para blindarse contra las filtraciones

Desde la dirección de Juego de Tronos están decididos a que este verano no sea igual que el anterior y se vuelva en una auténtica pesadilla para una serie que encadenó una filtración tras otra por parte de ciberdelincuentes que llegaron incluso a dirigirse al CEO de HBO para pedirle dinero a cambio de no hacer públicos los episodios que restaban por ser publicados. Con la última temporada en desarrollo, el material es más sensible y codiciado que nunca, pero ahora están haciendo todo lo posible para que el riesgo se vea reducido a su mínima expresión, según recoge Luis del Barco en hipertextual.

Así lo ha contado en una entrevista Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister) realizada durante el festival de Cannes, donde no ha dado muchos detalles acerca del contenido de la que será la última temporada más allá de que esta terminará "de la manera correcta". Sí ha explicado, sin embargo, el método de blindaje que está siguiendo HBO para evitar la mencionada sangría acontecida en la anterior tanda de capítulos, donde ya fuera por la aparición del contenido de los capítulos online o por la publicación por error por parte de la propia plataforma de streaming, los spoilers campaban a sus anchas por la web.

Uno de los problemas más recurrentes a los que ha tenido que hacer frente HBO durante los últimos años en lo que a filtraciones se refiere es el goteo constante de información con los guiones de los capítulos, los cuales desvelaban de manera anticipada buena parte de los sucesos que tendrían lugar. Coster-Waldau cuenta cuál es el proceso que se sigue ahora para intentar minimizar que esto ocurra (aunque algunos sucesos de esta temporada ya han sido parcialmente desvelados):

Son muy, muy estrictos [HBO]. Ha llegado a un nivel de locura este año. Nos dan los guiones, y cuando filmamos la escena –solo los tenemos en formato digital–, simplemente desaparecen. Es como Misión: Imposible. "Esto se autodestruirá".

