Ron Perlman: "Me oriné en la mano antes de estrechársela a Harvey Weinstein"

Harvey Weinstein (Nueva York, 19 de marzo de 1952) es un productor de cine estadounidense. Fundó junto con su hermano Bob las productoras de cine independiente Miramax y The Weinstein Company. Harvey ha ganado varios premios Tony como productor de musicales y obras de teatro como Billy Elliot el Musical y The Producers.​ Es caballero de la Legión de Honor y comendador de la Orden del Imperio británico. Ganó el Óscar a la mejor película en 1999. En octubre de 2017, The New York Times​​ y The New Yorker​ publicaron decenas de acusaciones en su contra por acoso, abuso sexual e incluso de violaciones, según wp. Por eso, fue expulsado de su compañía​ y de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.​

El actor estadounidense Ron Perlman, conocido por protagonizar las películas 'Hellboy' y 'Hellboy 2: el ejército dorado', ha confesado a haberse orinado en la mano antes de estrechársela a Harvey Weinstein, productor de cine acusado de violaciones y acosos sexuales, según rt.

La última frase se refiere al presidente estadounidense Donald Trump y su posible posterior apretón de manos con Weinstein al que conoce desde hace mucho.

Did I ever tell ya about when Harvey Weinstein told me to make sure I shook his hand at a charity event, so I stopped in the mens room and pissed all over my hand, then went straight up to him on the receiving line? I think about that every time lil donnie opens up his KFC.