Sale a la luz la inquietante doble vida de Macron

Emmanuel Macron es presidente de la República Francesa, filósofo de formación, unos de los mandatorios más jóvenes de Europa y un firme europeísta. Además, lanza de cuando en cuando guiños a España, lo cual siempre está bien, según recoge Daniel Ventura Herranz en huffingtonpost.

Pero, ¿estamos seguros de que Macron es todas esas cosas? Mejor dicho: ¿estamos seguros de que Macron es sólo esas cosas? Un tuitero está arrasando con la teoría de que las políticas no son las únicas ocupaciones del líder francés porque Macron es, en realidad, un villano de la saga de James Bond.

Mira las fotos y juzga tú mismo:

Are there photos of Macron where he *doesn't* look like a Bond villain? pic.twitter.com/nI1RwE5z3L