Scarlett Johannson habla por fin sobre su comentada relación con Tom Cruise

La actriz y musa de Woody Allen está muy enfadada por los rumores que recorren Hollywood y que apuntan a que podría haberse presentado al casting que la Cienciología llevó a cabo para encontrarle novia a Tom Cruise tras su divorcio de Nicole Kidman: "Es una gran mentira", según informalia.

Scarlett Johannson ha enviado un airado comunicado a la revista The Hollywood Reporter negando los rumores: "La idea de que una persona pueda hacer una prueba para empezar una relación es degradante", reza el documento. "No quiero que se divulgue la idea de que no tengo integridad para elegir mis relaciones. Solo un hombre podría inventarse una idea tan loca".

VÍDEO DESTACADO: Así se lesionó Tom Cruise durante el rodaje de 'Misión Imposible 6'