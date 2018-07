Alberto Chicote y su cameo en un cómic de Star Wars

¡Alberto Chicote sale en un cómic de Star Wars! El cocinero sale como extra en uno de los cómics de la saga de ciencia ficción más importante de la historia del Cine.

De la mano de Salvador Larroca uno de los autores españoles más prolíficos e importantes del universo de cómics de Star Wars, según recoge Javier Sánchez en hobbyconsolas.

Chicote aparece en un cómic de Star Wars, perdido entre la multitud realizando uno de sus característicos gestos. El propio Alberto Chicote no cabía dentro de su propio asombro cuando vio la imagen publicada en Twitter por parte de uno de los lectores del cómic.

is that chicote???? pic.twitter.com/8IOyaJiLyE

Pronto mostró su agradecimiento al autor Salvador Larroca por retratar tan fielmente no solo sus facciones sino la personalidad del chef en una de las viñetas de su saga favorita. Y es que el cocinero más famoso de España ha confesado reiteradas veces ser fan acérrimo de Star Wars.

Salvador Larroca ha respondido en Twitter con un críptico "¿no dudarías de mí a estas alturas?".

Aunque no confirma al 100% que se trata de un homenaje a Chicote, es más que probable.

LOS CABREOS DE CHICOTE

Alberto Chicote viajó este miércoles 4 de julio de 2018 hasta Pamplona para intentar salvar el restaurante Olé, donde nada era lo que parecía.

Ubicado en la misma plaza del Ayuntamiento, donde se tira el chupinazo de los Sanfermines, los empleados presumían del buen ambiente y de la extaordinaria comida que servían.

Rápidamente, el chef se dio cuenta de que vivían en los "mundos de Yupi" y de que ofertaban comida congelada. Además, tuvo que enfrentarse a Iosu, el dueño, que estaba más acostumbrado a poner copas en la barra del bar que servir primeros y segundos.

Después del coach de Chicote, el Olé volvió a abrir, pero el caos se apoderó en mitad del servicio por culpa de su dueño, que lió a los cocineros con las comandas. El presentador estalló con el dueño al ver que dejó salir un plato que estaba frío:

" ¿Te parece que soy tonto? , Ye he dicho 'está frío' ¡Te lo has llevado porque te salió de las pelotas?".

Mientras, los clientes seguían esperando en la sala.

"Este tío no hace más que liar el servicio y cada vez más: no canta las comandas, las canta mal, no sabe lo que tiene, no ha repartido el trabajo... ".