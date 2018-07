Scarlett Johansson renuncia a interpretar a un personaje transexual

Johansson es considerada como uno de los símbolos sexuales modernos de Hollywood y con frecuencia aparece en las listas de las mujeres más sexys del mundo, más notablemente cuando fue nombrada la «mujer viva más sexy» por la revista Esquire en 2006 y 2013 (la única mujer en ser elegida dos veces por el título)​​​ y la «celebridad más sexy» por la revista Playboy en 2007, según wp.​

La actriz estadounidense Scarlett Johansson ha renunciado este viernes a formar parte del reparto de la película 'Rub and Tug', después de que a principios de la semana pasada se desatara una polémica en torno a su elección para encarnar a un personaje transgénero, informan medios locales, según rt.

Varios activistas del colectivo transgénero criticaron la decisión de elegir una persona 'cisgénero', es decir, aquella cuya identidad de género coincide con el sexo con el que nació, en vez de a una transgénero, alegando las escasas oportunidadesque tiene el colectivo en la industria cinematográfica.

Oh word?? So you can continue to play us but we can’t play y’all? Hollywood is so fucked... I wouldn’t be as upset if I was getting in the same rooms as Jennifer Lawrence and Scarlett for cis roles, but we know that’s not the case. A mess. https://t.co/s8gBlBI1Sw