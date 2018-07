Según Forbes, Kylie Jenner y George Clooney, son los mejor pagados de 2018

La revista Forbes ha publicado el Top 100 de celebridades que más dinero ganaron en el último año en la industria del entretenimiento desde junio de 2017 a junio de 2018. Entre ellos solo encontramos a un español, el tenista Rafa Nadal (32), en el puesto 72 con 41,4 millones de dolares ganados en el último año, según informalia.

El ex boxeador estadounidense Floyd Mayweather (41) se ha ganado el primer puesto del ranking con unos ingresos de 285 millones de dólares en el último año debido, en gran parte al célebre combate que hizo frente a Conor McGregor en agosto de 2017.

En segundo lugar figura el actor George Clooney (57), que se embolsó nada más y nada menos que 239 millones después de vender su marca de tequila Casamigos. Una noticia que le alegrará la semana, después de haber sufrido un aparatoso accidente de tráfico en Cerdeña que le obliga a utilizar muletas.

El tercer puesto lo ocupa una mujer, la multimillonaria más joven y mejor pagada del momento, Kylie Jenner (20), que gracias al reality televisio Keeping Up with the Kardashian y a su marca de cosméticos Kylie Cosmetics ha ganado en el último año 166,5 millones de dólares. Forbes la declaró hace menos de una semana como "la billonaria hecha a sí misma más joven de la historia", ya que se estima que su fortuna asciende a 900 millones de dólares.

