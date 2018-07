Disney despide al director de 'Guardianes de la Galaxia' por estos tuits sobre pedofilia y violación

Guardianes de la Galaxia (título original en inglés, Guardians of the Galaxy) es una película de superhéroes realizada por Estudios Marvel y es la décima película del universo cinematográfico de Marvel. Dirigida por James Gunn, quien también escribe el guion junto con Nicole Perlman y cuenta con un reparto coral, que incluye a Chris Pratt, Zoe Saldana, Bradley Cooper, Dave Bautista, Vin Diesel, Michael Rooker, Karen Gillan, Djimon Hounsou, John C. Reilly, Glenn Close, Lee Pace, Benicio del Toro, según wp.

Basada en los cómics del equipo Guardianes de la Galaxia del año 2008.

Peter Quill, debe mantener una incomoda alianza con Gamora, Drax, Rocket y Groot para asegurar un artefacto que pone en peligro a toda la galaxia no caiga en las manos del temible Ronan el Acusador.

La película recibió reseñas generalmente positivas de parte de la crítica y de la audiencia y recaudó más de $773 millones contra un presupuesto de $170 millones.

Por viejos tuits en los que se burló de la pedofilia y la violación, James Gunn fue despedido por la casa productora Disney como director de 'Guardianes de la Galaxia' en su tercera entrega, según rt.

2. It’s not to say I’m better, but I am very, very different than I was a few years ago; today I try to root my work in love and connection and less in anger. My days saying something just because it’s shocking and trying to get a reaction are over.