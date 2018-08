Pierce Brosnan y su esposa celebran 25 años juntos: sus fotos te harán creer en el amor

Pierce Brosnan ha interpretado en la gran pantalla al mismísimo James Bond, todo un Don Juan que ha estado con una mujer diferente en cada película. Pero, en la vida real, la historia de amor de Brosnan supera a cualquier ficción: el actor y su encantadora esposa Keely Shaye Smith han celebrado 25 años juntos, y es evidente que se quieren con locura como el primer día, según sq.

Brosnan ha compartido una foto en Instagram en la que aparecen ambos mirándose tiernamente a los ojos, con el mensaje “gracias a mi amor por estos últimos 25 años, y los que quedan…”

La pareja se conoció en 1994 cuando ella trabajaba como corresponsal en Cabo San Lucas, en una fiesta después de entrevistar a Ted Danson. Siete años después, se casaron en Irlanda, en la Abadía Ballintubber, que tiene 785 años de antigüedad.

¿El secreto de la pareja? Como podemos comprobar en las imágenes que ha recopilado Bored Panda, mantienen vivo el romance pasando juntos tiempo de calidad… y no cortándose en mostrar su afecto en público.

El actor confesó en una entrevista que le encanta la pasión de Keely:

“Tiene esa fuerza sin la que yo no sería capaz de vivir. Cuando me mira, me siento débil.”