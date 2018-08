Mulán, la valiente guerrera china, vuelve a los cines en una adaptación real

Disney está preparando una nueva adaptación real de una película animada, se trata de Mulán, la película estrenada en el año 1998 que ha comenzado a rodarse en Nueva Zelanda y China y que tiene previsto estrenarse en los cines de todo el mundo en marzo de 2020.

La intérprete china Liu Yifei -que ha aparecido en otros filmes como One Upon a Time o El reino prohibido- ha sido la seleccionada para encarnar a esta inusual princesa Disney. Esta película marcó un punto de inflexión en la compañía Disney ya que por primera vez en la historia, la protagonista de la trama no aspiraba a vivir en un castillo, pertenecer a las altas esperas o esperar a su tan ansiado príncipe. Mulán es diferente, ella es una auténtica guerrera que toma las riendas de su vida -un guiño que sin duda predecía el potente movimiento Me Too que ha marcado el último año-.

Mulán representa la vida de una joven a la que se la discrimina por su sexo por lo que la intrépida joven se disfraza de hombre para luchar contra los invasores del norte que atacan China.

No cabe duda de que esta animación marcó la cultura china y su representación en el resto del mundo, tanto es así que fue nominada a un Oscar y a dos Globos de Oro y además es uno de los cuentos populares más famosos en China formando parte incluso del plan de estudios en los colegios chinos.

El reparto de esta adaptación lo completan otros actores reconocidos como Donnie Yen ("Rogue One: Una historia de Star Wars"); Jason Scott Lee ("Tigre y Dragón 2: La espada del destino"); Yoson An ("Megalodón")o Utkarsh Ambudkar ("Dando la nota"), entre otros pero eberemos esperar dos años para ver a todo este equipo dar vida a esta célebre historia de Disney.