Rose McGowan revela quién delató a Asia Argento por abusar sexualmente del jovencito Jimmy Bennett

Con amigas así, para que buscar enemigas (La actriz Asia Argento: de líder de #MeToo pasa a acusada de agresión sexual).

Asia Argento y Rose McGowan estaban unidas en su rechazo hacia el productor Harvey Weinstein, acusado tanto por ellas como por cientos de actrices por abuso y acoso sexual, y se posicionaron como líderes del movimiento #MeToo para desenmascarar a los pesos pesados de la industria que abusaron de su poder para cometer hechos aberrantes contras sus colegas (Los mensajes de Asia Argento: "Tuve sexo con Jimmy y se sintió raro, pero no fue violación").

Pero ese fuerte vínculo se rompió cuando el diario The New York Times publicó un reportaje en el que señalaba que la italiana abusó de Jimmy Bennett en 2013, cuando tenía 17 años (La foto que deja como 'la chata' a Asia Argento: sí estuvo en la cama con el menor Jimmy Bennett ).

Y pese a que Argento negó las acusaciones, el sitio TMZ reveló una fotografía de ambos en la cama y mensajes donde la actriz confesaba que había tenía sexo con Bennett.

Ahora se dio a conocer que detrás de estas filtraciones estuvo la modelo andrógina Rain Dove, pareja de Rose McGowan. En un comunicado, McGowan confesó que los mensajes que intercambió Asia fueron con su novio.

Dove le mostró a la ex protagonista de Charmed la confesión de la italiana, quien además le contó que Bennett le enviaba fotos desnudo desde que tenía 12 años. Luego de esta conversación, asegura Rose en el comunicado, su pareja llevó el material a la policía.

"Lo duro fue darme cuenta de que todo lo que representaba el movimiento MeToo estaba a punto de peligrar". "Casi 48 horas después [de entregar el material a la policía], los mensajes estaban en la prensa".

McGowan aclara que Asia le había comentado en una ocasión que estaba siendo extorsionada, pero no supo a qué se refería hasta el reportaje de The New York Times.

"Es triste perder a una amiga. Pero más triste es lo que le ha pasado a Bennett".

En la declaración, la actriz le dedica directamente unas palabras a su ahora ex amiga:

"Asia, eras mi amiga. Te quería. Has gastado y has arriesgado mucho para defender el movimiento #MeToo. Espero de verdad que encuentres el camino en este proceso hacia la rehabilitación y la mejora. Haz lo correcto. Sé honesta. Sé justa".

Este 27 de agosto de 2018, Argento fue desvinculada como jueza del programa de concurso "Factor X Italia" tras la acusación hecha por Bennett. Aparecerá en los primeros siete capítulos de la nueva temporada del espacio y la parte en vivo del show tendrá un nuevo miembro.

Argento contó que su pareja, el fallecido chef Anthony Bourdain, fue quien ideó el arreglo económico de USD 380.000 a Bennett para evitar que el caso saliera a la luz pública.