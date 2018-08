Penélope Cruz pilla un cabreo sarraceno por lo que denuncia como 'entrevista imaginaria'

Penélope Cruz tiene un cabreo sarraceno (Los 'progres' Penélope Cruz y Javier Bardem veranean a 8.000 euros la noche).

La mujer de Javier Bardem ha estallado tras ver una entrevista imaginaria que publicó el diario La Razón el pasado 27 de agosto de 2018.

¿El motivo? Penélope (44) ha recibido ataques por unas declaraciones sobre los famosos lazos amarillos de Cataluña que jamás ha hecho y su equipo de prensa se ha visto obligado a enviar un comunicado oficial explicando la situación.

"Me veo en la obligación, dado el revuelo causado a raíz de la publicación de una 'entrevista imaginaria' a Penélope Cruz hace dos días en el diario La Razón, de desmentir categóricamente que esa entrevista se produjese y asegurar que todo lo publicado es pura invención del medio", ha comunicado el jefe de prensa de Penélope, Javier Giner.

Pero y está de que va Proletariado !!! Es más tonta y no nace . 😂😂😂😂 — ana cult (@anaalltid) 27 de agosto de 2018

En dicha entrevista, la actriz supuestamente hablaba de temas políticos y respondía cosas como:

"Sí, quiero diseñar un lazo con piedras preciosas sintéticas amarillas. Creo que tendría un gran éxito en Cataluña, porque el lazo que llevan actualmente se queda flácido o mustio enseguida, más si llueve".

A la pregunta de si era políticamente de izquierdas, la actriz contestaba.

"La doctrina la lleva Javier, pero yo pienso que ser de izquierdas es pretender que todas y todos podamos llevar un póster de Pablo Iglesias en un bolso de Loewe".

Y al desvelar su palabra italiana favorita afirmaba ser 'cazzo' (pene) porque le hace "tener a Javier muy presente".

Ante estas respuestas son varios los usuarios de Twittter han criticado a la actriz, ya que el medio tuiteó la entrevista en las redes sociales sin aclarar que era inventada:

Como buena comunista, a enriquecerse a costa del pueblo, del pueblo trabajador. Estabas catalogada guapita pero, con esto, acabas de conseguir el Cum Laude al desprecio. Métete tus diseños por... — Rober MC🇪🇸 (@robermc68) 27 de agosto de 2018

Dan por todos los lados y sin piedad a la mujer de Bardem:

Traducimos: quiero forrarme a base de vender mierda para los pobres. Pero que parezca "cuqui". — El loco soy yo (@ELL0C0S0YY0) 27 de agosto de 2018

Y le recuerdan de todo, hasta sus avatares hospitalarios y maternales:

Pero luego da a luz en el mejor hospital de Nueva York que es judio !!

Y su marido manifestándose en contra de ellos !!

Sois tan coherentes!! — lágrimas felices (@LAGRIMASFELICES) 27 de agosto de 2018

El jefe de prensa de la artista está que trina:

"Parece mentira tener que escribir que una cosa es la libertad de expresión y otra muy distinta la mentira e invención, manipulando la información y publicándola en internet y redes sociales jugando al despiste, dejando lo más importante de esta entrevista, el hecho de que era completamente inventada, a los ojos de los lectores más avispados. No todo vale en nombre de la libertad de expresión y el clickbait".

Y ha añadido:

"Resulta lamentable que vivamos en un tiempo donde cualquier cosa vale para la obtención de un click y en el que, incluso intentándolo por los cauces oficiales (llamando a la propia redacción) no se escuche a las partes damnificadas por semejante irresponsabilidad".

LA ENTREVISTA IMAGINARIA A PENELOPE CRUZ

Por Amilibia

Ha diseñado una colección de joyas sostenibles para Swarovski. ¿Sostenibles?

R. Sí, quiere decir que me ayudan a sostener mis casas, mi tren de vida, incluso mi avión de vida.

P. ¿Son caras?

R. No, por favor. Son bisutería fina, al alcance de todos. Quiero diseñar joyas para el proletariado.

P. ¿Cuál podría lucir Javier Bardem?

R. La que voy a crear para él: será una cadena de la que colgará la hoz y el martillo hecha con cristalitos rojos. También la podrá lucir como pendiente.

P. ¿Qué es hoy ser de izquierdas, Pe?

R. La doctrina la lleva Javier, pero yo pienso que es pretender que todas y todos podamos llevar un póster de Pablo Iglesias en un bolso de Loewe. Y ayudar, siempre ayudar: ahora trato de convencer a Echenique para ir juntos a Lourdes. Creo en los milagros.

P. Ha sido “trending topic” en Italia: en una entrevista en la tele de allí le preguntaron por su plato preferido y en vez de “cacio” (queso), dijo “cazzo”, que es como los italianos llaman al pene.

R. No fue un fallo de pronunciación, no, hablo italiano muy bien. Me traicionó el inconsciente. Tengo siempre tan presente a Javier...

P. Extraña que lleven tantos años juntos...

R. Tenemos un lema: unidos podemos.

P. ¿Pretende hacer para Swarovski algo muy español?

R. Sí: quiero diseñar un lazo con piedras preciosas sintéticas amarillas. Creo que tendría un gran éxito en Cataluña, porque el lazo que llevan actualmente se queda flácido o mustio enseguida, más si llueve. El lazo Swarovski estará eternamente terso y brillante, como sus reivindicaciones.

P. Sí, pero un símbolo del independentismo con brillantitos quedaría un poco hortera, ¿no?

R. Para nada. Yo creo firmemente que protesta y belleza pueden ir juntas, deben ir de la mano.

P. Pero la izquierda se apunta generalmente al feísmo en el vestir.

R. Un gran error. Ser de izquierdas no significa vestir mal y no llevar joyas. Es más: la izquierda es la que con más propiedad debería brillar en la alfombra roja.