Penélope Cruz confiesa tener un tenedor en la mesilla para pinchar a Javier Bardem cuando ronca

Hay gente para todo, pero Penélope Cruz es única. Y muy sincera (Penélope Cruz se convierte en el hazmerreír de Italia al equivocarse al decir una palabra).

La actriz madrileña arremetió este lunes contra el periódico que difundió su entrevista inventada y dio un repasito a cierto sector de la prensa en una entrevista con Pablo Motos (Los 'progres' Penélope Cruz y Javier Bardem veranean a 8.000 euros la noche).

Contó por ejemplo que le molestó mucho cuando se publicó que Bardem y ella habían cerrado la planta de un hospital para dar a luz a uno de sus hijos.

También aseguró que durante el rodaje de la película que promociona, en la que trabaja con su marido, tuvo que ser trasladada en ambulancia. Aclaró su polémica con Donatella Versace y echó mano del humor para desvelar cómo se las arregla cuando Bardem ronca junto a ella por la noche.

La actriz ganadora de un Oscar, tres Goya, un Bafta, un premio David de Donatello y el Cesar de honor de la academia del cine francés compareció este lunes como invitada de honor de Pablo Motos en el regreso de El Hormiguero, actuando como "madrina de nuevo del programa", según dijeron

En referencia a la falsa entrevista que sacó un medio hace una semana, Penélope manifestó:

"fue una entrevista totalmente inventada, con titular horrendo y contenido horrendo, la intención parece que va más encaminada a hacer daño más que a otra cosa, y en letra pequeñita entrevista imaginaria y que otros medios la copien sin aclarar que ese texto viene de una entrevista imaginaria".

Curiosamente, lo que no se dijo es que el medio que publicó la entrevista imaginaria es del mismo grupo mediático de Antena 3, la televisión en cuyo plató estaba sentada Penélope para atacar "ese tipo de prensa".

"Hay cosas así por las que hay que pasar que no son fáciles, pero soy partidaria de no defenderme cuando pasan esas cosas. Pero hay momentos en los que sí es bueno aclararlo. Como cuando se dijo de nosotros que habíamos cerrado la planta de un hospital para tener a uno de nuestros niños, cosas que son falsas y a veces no sabes qué hacer"

La intérprete de Vicky Cristina Barcelona confesó que a veces se debate entre la duda shakespiriana:

"¿Desmiento o no desmiento? ¿Cuánto tiempo puedes estar dedicando a desmentir cosas, cuánta energía puedes poner ahí, pero al mismo tiempo quedarte callado crea una tristeza dentro que dices no, es que tengo que poder dar mi versión".

Penélope Cruz continuó con su repasito contra ciertos periodistas:

"Me da pena que se diga que yo no hago prensa en España. Siempre que se estrena una película estemos aquí o fuera, siempre lo hacemos. Se ha repetido mucho que no hablo con la prensa española y es mentira".

La de Alcobendas también habló de su fama de antipática:

"Cuando tienes una profesión de cara al público tienes que lidiar con eso, yo me di cuenta a los 17 años cuando se estrenaron Jamón, jamón y Belle Époque".

Durante el rodaje de la película Todos lo saben, que se estrena ahora, Penélope tuvo que ser trasladada en ambulancia "Sí, es cierto", reconoció.

"Pero eso tampoco lo he contado en plan víctima. El director me pidió interpretar un ataque de pánico, hicimos unas cuantas tomas y al final me dio hiperventilación, subida de azúcar, bajada de tensión, y acabé en la ambulancia tan contenta, al salir me pidió otra. y le dije te hago tres más si quieres. la cosa loca que tiene lo nuestro".

En la película que llega a los cines el 14 de septiembre, el argentino Ricardo Darín es su marido y Javier Bardem es su ex novio. "¿No te liabas", le preguntó Motos. "Un poco a veces sí", admitió Pe, quien ha trabajado junto a Javier Bare, en dos o tres ocasiones desde que están juntos.

"No lo vemos como algo que nos gusta hacer muy seguido, parece como arriesgado cada año meterte en una aventura así, pero me encanta trabajar con Javier de vez en cuando, no hay que formarlo ni en una dirección ni en otra, si surge, por qué no".

Nominada al Emmy por su papel de Donatella en la serie sobre Versace, también habló de su amiga, la hermana del diseñador asesinado en Miami en 1997.

"Nosotras nos hemos visto aquí y allá y a lo largo de los años y siempre ha sido un amor conmigo, le tengo cariño y mucho respeto", comentó Pe, que asegurói que llamó a Donatella antes de dar el sí al director de la serie para aceprtar el papel. "La llamé, fue una manera de pedir permiso. Me dijo: 'Si alguien lo va a hacer prefiero que seas tú'. Ella sabe que le he dicho mil veces cómo la admiro y a su hermano, a quien no tuve la suerte de conocer", dijo la protagonista de Volver. "Mi interpretación de Donatella está llena de cariño y respeto porque no puedo sentir otra cosa por ella".

De su Oscar contó una curiosidad:

"Tengo la placa puesta al revés, porque mi padre la puso así porque no tenía las gafas puestas, y jamás le daré la vuelta porque me parece tan bonito y tierno, que me lo haya puesto al revés que así se va a quedar".

Preguntada por lo que hace cuando Javier Bardem ronca, aseguró que Julita, la madre de Gustavo Salmerón en su película Muchos hijos, un mono y un castillo le regaló un tenedor para pinchar a su pareja (en el largometraje, utilizan el cubierto para que el roncador o roncadora detenga los ruidos).

Pe reconoció que tiene un amigo informático que cuando se te estropea algo le llama: