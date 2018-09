Matt Selman, un simple productor, detecta un error garrafal en Los Simpson y lo vuelve viral

Son un cóctel explosivo Los Simpson y las redes sociales.

Aunque "Los Simpson" generalmente son bastante flexibles con su línea de tiempo, cuando Matt Selman detectó una gran falla en la continuidad del programa no pudo evitar compartirla con los fanáticos y desató un divertido intercambio entre los creativos de la serie y los fanáticos en Twitter.

Maggie is in photo on wall behind Marge telling Homer she’s pregnant with Maggie pic.twitter.com/uckWDl8qWp — Matt Selman (@mattselman) 5 de septiembre de 2018

"Maggie aparece en una foto en la pared detrás de Marge cuando le dice a Homero que está embarazada de Maggie", escribió Selman junto con una foto de pantalla del episodio número 13 de la sexta temporada de "Los Simpson".

Al Jean, otro de los escritores del emblemático programa, también se divirtió con la falla.

Maggie is in photo on wall behind Marge telling Homer she’s pregnant with Maggie pic.twitter.com/uckWDl8qWp — Matt Selman (@mattselman) 5 de septiembre de 2018

"Canon está en ruinas", declaró Jean.

Los fanáticos de la familia amarilla también aportaron su cuota de humor a la conversación pidiendo que se castigue al culpable de la equivocación.

"Espero que estén contentos porque acabamos de despedir a 17 personas por esta falla. Despedidos. Liquidados. Echados", bromeó el productor.

Algunos fans incluso intentaron defender la "metida de pata" con sus teorías.

"No los despidas. Es Lisa. Maggie simplemente heredó su ropa vieja", explicó uno.

"Es un bebé secreto que escondieron como Hugo (el mellizo malvado de Bart)", justificó otro fan.

No don’t! It’s obviously Lisa! Maggie just wears hand-me-downs! — Tyler Brown (@tylerobrown) 5 de septiembre de 2018

Un tercer televidente remarcó que no es la primera vez que la serie comete este error:

"Yo también lo había notado. Además se puede ver una foto de Lisa en las escaleras cuando Marge le dijo a Homero que estaba embarazada de ella".

That's a secret baby they hid like they did with Hugo (Barts evil twin)! He needs to come back; That's my fav episode. pic.twitter.com/jcdqWZ1nXk — Rawburt the Disney diva 🌹 (@Rawburtmartinez) 6 de septiembre de 2018

Para concluir el debate, otro seguidor citó una frase celebre de la serie apropiada para el momento:

"Ah sí, bueno cuando vean algo así fue porque lo hizo un hechicero".