Henry Cavill no volverá a ser Superman

No hay sitio para el Superman de Henry Cavill en el futuro del Universo DC. Es lo que afirma un nuevo informe de The Hollywood Reporter, donde citando fuentes próximas a Warner Bros. y DC Comics se asegura que el actor británico que ha encarnado al superhéroe en sus últimas apariciones cinematográficas (El hombre de acero, Batman v Superman y Liga de la Justicia) no volverá a hacerlo al no haber sido posible llegar a un acuerdo entre el estudio y el intérprete, según cinemania.

Cavill acaba de comprometerse con Netflix a protagonizar la adaptación de The Witcher como Geralt de Rivia, pero al parecer esa decisión no se tomó hasta que el desacuerdo con los próximos planes del Universo DC se hicieron patentes.

El caso es que Warner Bros. busca reformatear su universo superheroico a toda prisa. “Han aceptado que algunos elementos de las películas anteriores no funcionaron”, asegura una de las fuentes de THR. Ahora mismo la principal prioridad es la nueva película de Supergirl, donde se contará el origen de esta superheroína procedente de Krypton. Se dice que Supergirl será adolescente, lo que resulta incompatible con el Kal-El adulto de Cavill y deja fuera de juego su andadura como el personaje.

“Superman es como James Bond: después de un cierto número de películas tienes que buscarte nuevos actores”, dice otra de las fuentes del artículo. De ese modo, Henry Cavill se uniría en la puerta de salida del Universo DC a Ben Affleck, quien tampoco se espera que retome el papel de Batman en la próxima película individual del caballero oscuro que prepara Matt Reeves.

La última oportunidad de Cavill para interpretar a Superman vino con la propuesta de un cameo en Shazam!, pero no pudo hacerse realidad por problemas de agenda.

Así pues, del equipo que vimos en la última Liga de la Justicia, quienes todavía quedan en pie son la Wonder Woman de Gal Gadot (rodando ahora mismo su secuela en Almería), el Aquaman de Jason Momoa (cuya película en solitario llega a los cines en diciembre), el Flash de Ezra Miller (el rodaje de su filme debería comenzar a principios de 2019) y, siendo optimistas, el Cyborg de Ray Fisher.