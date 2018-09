Sarah Jessica Parker dice que no habrá más Sexo en Nueva York

Salen a la luz algunos trapos sucios de 'Sexo en Nueva York' ('Sex in the City') después de que, hace unos días, Sarah Jessica Parker confirmase que no habrá tercera película. La estrella se mostró decepcionada, tanto por ella como por su legión de fans, en un artículo de DailyMail donde afirmaba que tenían un guion "hermoso, divertido, desgarrador, alegre y muy cercano", según recoge Juan Luis Caviaro en espinof.

El medio continuó la historia apuntando a Kim Cattrall como responsable de que el proyecto fuese cancelado, sin revelar fuentes (aunque podía entenderse que era Parker). Había un guión y la producción estaba lista para arrancar cuando la actriz, supuestamente, amenazó con abandonar la secuela si Warner no producía otros de sus proyectos, algo que el estudio no aceptó. Ante la indignada reacción de sus fans, Cattrall acudió a Twitter para desmentir el rumor:

"Me he despertado con una tormenta de mierda. La única 'DEMANDA' que hice fue decir que no quería hacer un tercer film... Y eso fue en 2016."

Posteriormente, Kim Cattrall fue entrevistada por Piers Morgan en su 'Life Stories' y declaró que los productores la llamaron el pasado mes de diciembre y le preguntaron si estaría interesada en hacer 'Sexo en Nueva York 3', a lo que ella respondió: "Gracias pero no, estoy bien". Siguió con el tema dejando declaraciones como éstas:

"Es bastante extraordinario recibir prensa negativa sobre algo que llevo diciendo 'NO' desde hace casi un año, que estoy haciendo peticiones o soy una diva. Y aquí es donde desapruebo a la gente de 'Sexo en Nueva York', y concretamente a Sarah Jessica Parker, que pienso que podría haber sido más amable." "Todas tienen hijos, y yo soy diez años mayor. Desde que la serie terminó, he pasado casi todo el tiempo fuera de Nueva York, así que no las veo. El terreno común que teníamos era la serie, y eso se acabó." "Y esa es otra cosa realmente decepcionante, que nadie nunca coge el teléfono e intenta contactar contigo, y decir: '¿Cómo te va?'. Ése habría sido el modo de manejarlo. Y normalmente, lo que pasa en una relación sana, o en una operación de mi negocio, es que alguien pregunta: '¿Estás disponible?'. Y dices que sí, y te responden 'aquí está el trabajo'. Y dices: 'Muchas gracias pero ahora mismo he terminado con eso'. Y esa persona se vuelve hacia ti y dice: 'Eso es genial, buena suerte, te deseo lo mejor'. Eso no fue lo que pasó aquí. Es decir, se siente como una relación tóxica." "Que yo interprete a Samantha, eso es algo que puedo asegurar que nunca va a pasar. Para mí se ha acabado, se ha acabado sin remordimientos. Sólo desearía que Sarah hubiese sido más agradable. No sé qué le pasa, nunca lo he sabido."

Kim Cattrall sugiere que si quieren continuar la franquicia que lo hagan sin ella y no tiene inconveniente en que la reemplacen. "Otra actriz debería interpretar a Samantha Jones. Quizá podrían hacerla afroamericana, o hispana", sugiere.

Willie Garson con las protagonistas de Sexo en Nueva York

Y claro, ya le han respondido. Ha sido Willie Garson, que interpretaba a Stanford, el mejor amigo de Carrie, quien ha querido aportar su versión de lo ocurrido y ha explicado por qué no habrá 'Sexo en Nueva York 3':

"Queridos fans, como soy 'tóxico', voy a negociar un contrato durante seis meses, no llegar a un acuerdo, y luego decir que nunca quise hacerlo de todos modos."