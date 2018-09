Así está a sus 60 años Angela Bassett

Los invitados de los premios Emmy, los galardones más importantes de la televisión, se cuentan entre los más glamurosos del mundo. Pero a veces, incluso entre las estrellas refulge una con más brillo, según recoge María de Sancha Rojo en huffingtonpost.

Le ha ocurrido en la gala número 70 de estos premios a la actriz Angela Bassett, que se ha atrevido con un vestido blanco que dejaba el escote y los hombros al descubierto para acudir al evento.

Las redes se han llenado de comentarios incrédulos tras ver sus fotos previas a la gala porque nadie puede creer que esta mujer tenga 60 años...

Angela Bassett is further evidence that one race is indeed superior. #Emmys pic.twitter.com/4hV6pPeFNN

Forget whatever unseasoned person is on your screen right now... look at @ImAngelaBassett!



HOW DOES ANGELA THEE BASSETT LOOK THIS DAMN GOOD?!?! Angela Bassett is disrespectfully fine! GO AWF! #EMMYs pic.twitter.com/OgSwWxc0WJ