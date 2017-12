Las cafeteras más vendidas en Amazon

Cafeteras monodosis, cafeteras moka o italianas, las espresso o las de goteo. Las cafeteras más vendidas las tienes en Amazon ahora con descuentos de hasta el 40%. ¿Estás pensando en regalar una cafetera DeLonghi Nespresso? Es uno de los modelos más buscados y al precio de Amazon vale la pena. Para los que buscan la tecnología para ofrecer el mejor café están las monodosis. Los cafeteros que prefieren el modo tradicional tienen las cafeteras italianas, -las de toda la vida-. Las de goteo son prácticas, y las tipo espresso logran un café de mucha calidad y al usar café molido cada café sale más barato que en las monodosis. El año pasado las cafeteras monodosis fueron uno de los regalos más populares. Si has pensado en regalar alguna no te pierdas las ofertas de Amazon, en Periodista Digital te contamos más detalles sobre cafeteras que triunfan en Amazon.

¿Cómo escoger la cafetera qué necesito?

La oferta en este tipo de pequeño electrodomésticos es amplia y el rango de precios también. En general las cafeteras tiene precios asequibles salvo los modelos monodosis donde los precios suben. Por ejemplo podemos encontrar cafeteras de cápsulas o monodosis desde los 46 a los 300 euros. Lo más vendido en estos electrodomésticos que podemos encontrar en Amazon está entre 46 y los 100 euros.

• Las cafeteras monodosis tiene entre sus ventajas la comodidad, es muy fácil hacer un café y también puedes usarlas para otras bebidas en cápsulas chocolate, té incluso hay cápsulas para hacer consomé. Las cápsulas se pueden almacenar y el café no pierde sabor ni aroma y hacen un café realmente bueno. Son las más caras.

• Las cafeteras espresso: son ideales si te gusta el café con cuerpo, el intenso ya que logran un buen café. Son las que suelen usar en las cafeterías se pueden preparar también otros tipos de cafés ya que suelen venir con espumador de leche. Se puede usa café molido que resulta más barato que las cápsulas. Tiene un precio medio pero en algunos casos según modelos pueden ser más caras.

• Las cafeteras de goteo: son prácticas ya que se enchufan y hierven el agua, mantienen el café caliente y algunas tienen mucha capacidad y con una solar carga pueden hacer bastante tazas.. Las típicas cafeteras para la oficina. Son económicas desde los 16 euros.

• Las cafeteras moka o italianas: las tradicionales y más baratas desde 10 euros. Son más incómodas ya que tienes que poner agua por un lado y café por otro, tardan más en hacer un café que las espresso o las monodosis y la calidad no es la misma.

Las 5 cafeteras más vendidas en Amazon



DeLonghi Nespresso Inissia EN 80.B - Cafetera automática, 19 bares, color negro [Clase de eficiencia energética A]



Con un diseño compacto que ocupa poco espacio, -nada de cafeteras armatostes-, este modelo es muy rápida y hace un café realmente bueno. Solo tiene dos botones y si se te olvidó apagar se apaga sola en unos 9 minutos. Las opiniones de clientes en Amazon le otorgan una nota de 4,2 sobre 5. Ver precio en Amazon.

• Flow Stop: automática y programable la cantidad de café

• Sistema de calentamiento Thermoblock (lista para el uso a los 25 segundos)

• Modo de autoapagado a los 9 minutos

• Depósito de agua extraíble con una capacidad de 0.8 l

• Expulsión de las cápsulas usadas



Krups KP120H - Cafetera Nestlé Dolce Gusto Mini Me, automática, 15 bares de presión, cherry & black



Este modelo aún saca mejor puntuación en Amazon que la cafetera anterior. En concreto 4,4 puntos sobre 5. Diseño moderno, ocupa muy poco espacio. Es muy sencilla de manejar y hace un café realmente delicioso que sale a unos 61 Cº, que está dentro del rango recomendado (entre 65 y 61º), es decir un café de calidad profesional. Ver precio en Amazon.

• Café de calidad profesional con una capa densa y cremosa gracias al sistema de alta presión de las máquinas (más de 15 bares)

• Tan fácil como insertar una cápsula y seleccionar la dosificación de tu bebida con la función Play&Select que te permitirá crear el café a tu medida

• Tu Cafetera Mini Me se parará automáticamente en el momento adecuado

• Mini Me es tan versátil que también podrás preparar deliciosas bebidas frías con facilidad

• Compacta y automática cafetera de cápsulas NESCAFÉ Dolce Gusto Mini Me, se adaptará a tu estilo gracias a sus medidas: 16 cm x 31 cm x 24 cm

• Pack de bienvenida de 6 cápsulas incluido en tu cafetera de cápsulas de regalo



Orbegozo KFI 950 - Cafetera de acero inoxidable, 9 tazas



Cafetera sencilla pero con un bonito diseño y una buena capacidad. Si te gusta preparar el café al estilo tradicional esta es una buena candidata. Ver precio en Amazon.

• Material de acero inoxidable

• Para café molido

• Capacidad para 9 tazas (500ml)

• Apto para cocinas: gas, eléctricas, vitrocerámica, inducción

• Dimensiones: alto 21 cm, diámetro de la base 13.5 cm, diámetro de la tapa 8.5 cm



Ufesa CE7141- Cafetera expreso, 1050 W, 2 tazas, capacidad de 1,5 l, color plata y negro



Una cafetera de sencillo manejo, tiene vaporizador, calienta tazas y doble filtro. Se puede usar con café molido y con cápsulas lo que resulta muy práctico. Ver en Amazon.

• Vaporizador orientable con función Turbo para cappuccino

• Doble función: café y vapor

• Depósito de agua extraíble con una capacidad de 1,5 litros

• Bandeja para recoger gotas con recipiente para posos de café



Krups KP1108 - Cafetera Nestlé Dolce Gusto Oblo, 15 bares de presión, negro



Prepara un café delicioso en muy poco tiempo y además también bebidas frías como té refrescante. Es la única cafetera del mercado que puede hacer bebidas calientes o frías con solo girar una palanca. Es fácil de limpiar y se adapta a diferentes tamaños de vasos. Se apaga sola a los 5 minutos. Ver precio en Amazon.

• Café de calidad profesional con una capa densa y cremosa gracias al sistema de alta presión de las máquinas (más de 15 bares)

• Simplemente inserta tu cápsula y, con un sencillo movimiento de la palanca manual, podrás preparar de forma perfecta la bebida que deseas

• Oblo es tan versátil que también podrás preparar deliciosas bebidas frías con facilidad

• Estilizada cafetera de cápsulas con su original diseño, destacará en tu cocina

• Medidas: 25 cm x 32 cm x 18 cm

• Pack de bienvenida de 6 cápsulas incluido en tu cafetera de cápsulas de regalo



Ufesa CG7232 - Cafetera de goteo, 800 W, capacidad de 10 tazas grandes, color negro y gris



Una cafetera económica con gran capacidad y desconexión automática. Con jarra ‘Aroma plus' diseñada para conservar mejor el aroma del café. Ver precio en Amazon.

• Capacidad de 10 tazas grandes o 15 tazas pequeñas. Aroma Plus: jarra especialmente diseñada para conservar aroma

• Portafiltro pivotante y extraíble

• Filtro permanente

• Placa calefactora antiadherente

• Válvula antigoteo

• Visor de nivel de agua en el depósito

