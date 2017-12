4 juegos de mesa clásicos que triunfan en Amazon

¿Buscas juegos de mesa para regalar? El Monopoly, el Trivial o el Cluedo no pasan de moda, forman parte de los regalos de Navidad clásicos y proporcionan horas de diversión con amigos y familia. Antes de comprar, haz" la prueba ‘del algodón"' compara precios en cualquier tienda y luego en Amazon. ¡Verás si encuentras diferencia! En Periodista Digital te contamos más detalles de los juegos de mesas que triunfan en Amazon.

¡Los juegos de mesa llevan milenios entreteniendo al hombre!

Los primeros juegos de mesa tiene un origen prehistórico. Hace 5.000 años, en el túmulo funerario de Başur Höyük al sudoeste de Turquía. Se encontró un juego compuesto de 49 piezas pequeñas talladas y pintadas. Hallazgos similares se han localizado en Irak y Siria. En el 2650 a. C el ‘Juego Real de Ur' fue probablemente el juego de mesa más popular en su época, incluso fue encontrado en la tumba del faraón Tutankamón.

Siglos después seguimos manteniendo el uso de juegos de mesa tal como hacían nuestros antepasados. Estas actividades tienen ventajas añadidas a las de entretener. Por ejemplo ayudan a estimular la concentración, la inteligencia y las habilidades sociales entre los más pequeños. En Amazon puedes encontrar gran cantidad de juegos de mesa, pero los que siguen triunfando son estos:

Juegos de mesa clásicos más vendidos en Amazon

Monopoly - Electronic banking de Hasbro

La historia de este juego se remonta a comienzos del siglo XX. La versión conocida más antigua fue la de Elizabeth Magie patentada en 1904 la llamó: "The Landlord's Game" . Sin embargo el juego más parecido a la versión del Monopoly actual se creó en 1933 y lo vendía la empresa Parker Brothers.

En 1990 se lanzó el Monopoly versión Junior, y un año después la empresa Parker Brothers fue comprada por Hasbro. Entre las curiosidades del Monopoly, la cárcel es el espacio más visitado del tablero. La forma más rápida de recuperar la inversión en una propiedad es ‘comprar tres casas'. Se rumore que la imagen del ‘Monopoly Man' se parece al famoso empresario JP Morgan. En Amazon puedes encontrar el Monopoly a un fantástico precio. Ver en Amazon.

Aduéñate de todo en fantásticas tarjetas bancarias

Las tarjetas bancarias registran tu riqueza

El tablero muestra las propiedades de siempre

Todo en una genial unidad bancaria electrónica

Juego de mesa Trivial, juego de familia de Hasbro

El Trivial ha vendido desde 1979 más de 100 millones de unidades. El juego se creó en Canadá en Montreal gracias al talento de Chris Haney un editor de fotos de The Gazette de Montreal y Scott Abbott, editor deportivo de The Canadian Press. Su juego se lanzó en 1981, tres años más tarde en 1984 solo en los Estados Unidos vendió 20 millones de unidades. En su primera edición el Trivial Pursuit tenía 6.000 preguntas. En el 2014 la empresa Hasbro lanzó el Game Chanel con un Trivial Pursuit Live! convirtiendo el juego en un escenario de programa de televisión. Si quieres encontrar este juego al mejor precio compara en Amazon.

Cuenta con tarjetas amarillas para los niños y tarjetas azules para los adultos

Juego para 2 a 6 jugadores

Favorece el desarrollo motriz, intelectual

Recomendado a partir de 8 años

Cluedo

Uno de los juegos de mesa de misterio más antiguos que une a generaciones. Se creó en Reino Unido en Waddingtons gracias a Anthony Pratt y su esposa Elva en 1944, lo vendieron pero el juego tardó varios años en salir a la venta, hasta 1949. El juego, se ha actualizado varias veces y como los dos juegos anteriores es propiedad de la empresa Hasbro.

Los jugadores deben adivinar quién ha asesinado a la víctima, el arma y el lugar del crimen. En el 2008 hubo cambios en el formato del juego que fueron muy criticados. En el 2012 el Cluedo retornó a su formato original aunque con algunos cambios. Ver en Amazon.

Un asesinato, seis sospechosos, innumerables combinaciones, pero una sola respuesta

Muévete de una habitación a otra y descubre quién lo hizo, cómo, dónde y con qué arma

Investiga, disimula, acusa y gana

Nueva versión para dos jugadores que añade un nuevo toque de intriga

La carrera para encontrar al culpable ha comenzado

Risk de Hasbro

Uno de los juegos de estrategia más famosos que puede durar horas y horas, ya que termina cuando un jugador tiene todos los territorios. El Risk lo creó el director de cine Albert Lamorisse y se lanzó en 1957. Tiempo después lo compró la empresa Parker Brothers la misma que tenía el Monopoly, o el Trivial Pursuit. En 1986 se lanzó una nueva versión del juego. En el 2005 coincidiendo con el lanzamiento de la tercera precuela de Star Wars, Revenge of the Sith se lanzó el ‘Risk Star Wars'. Si quieres comprar la versión actual del Risk no te pierdas el precio de Amazon.

Ejecuta tu estrategia para conquistar el mundo

Dirige a tus tropas: traición, alianzas y ataques sorpresa

Analiza quién asume el mayor riesgo

Recuerda: en Amazon también puedes ahorrarte los gastos de envío

¿Todavía no sabes que regalar para Reyes? Un obsequio para toda una familia puede ser un juego de mesa, un entretenimiento que sigue uniendo a generaciones. ¡Cualquier reunión aburrida dejará de serlo si se pone sobre la mesa cualquiera de estos juegos! Los juegos desinhiben y fomentan la interacción social.

Si te preocupa el precio nada mejor que comparar en cualquier tienda y luego mirar en Amazon. ¡Más de una sorpresa te llevará! ¿Quieres ahorrarte los gastos de envío en tus compras? Es muy fácil, los clientes Prime no pagan gastos de envío y reciben sus pedidos rápidamente, incluso en un día. Además tiene otras ventajas como acceso a Amazon Vídeo, Amazon Photos o a las ofertas Prime antes que el resto. Ser cliente Prime es gratis durante el primer mes de prueba. Luego son 19.95 euros al año (al año y te ahorras todos los gastos de envío durante el año). Puedes comenzar ahora mismo tu periodo de prueba en Amazon y aprovechar para comprar tus regalos de Reyes sin tener que pagar gastos de envío, ¿a qué es una buena idea?.