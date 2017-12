Los chollos de Amazon en ordenadores portátiles: remate final diciembre

Amazon despide el mes de diciembre con rebajas en todas sus categorías, como en ordenadores portátiles, accesorios para gamers o smarphones. Si aún tienes que comprar regalos para Reyes, esta es una oportunidad para encontrar marcas como Apple, Lenovo o Asus al mejor precio. Diciembre es un mes de remate de existencias, así que podemos encontrar ofertas muy interesantes. En Periodista Digital te contamos algunas

¿En qué fijarse a la hora de comprar un portátil?

La oferta es mucha y aparentemente todos los portátiles se parecen, y sin embargo hay enormes diferencias en prestaciones y precio. Hay que fijarse en dos cosas importantes, el procesador que tenga el portátil y la memoria RAM. El procesador es como el motor del ordenador, a mayor potencia más rendimiento. Sin embargo para tareas básicas como trabajar en documentos o navegar por internet tampoco necesitamos el procesador más potente.

Los procesadores más populares son los de Intel, el i3, el i5 y el i7, pero no acaba aquí la cosa. También existen las generaciones, así no es lo mismo un i3, un i5 o un i7 de octava generación, muy reciente, que uno de 4 generación. Cuando compramos si no estamos pendientes podemos llevarnos modelos con procesadores obsoletos (4ª o 5ª generación), cuando quizás el mismo modelo con un procesador más reciente cuesta pocos euros más. En la franja desde 390 a 500 euros podemos encontrar portátiles en Amazon con procesador i3 y algunos i5.

Para no complicarte a la hora de comprar un ordenador, hay que tener en cuenta el uso que le vamos a dar. Como las diferencias de precio entre unos procesadores y otros no son tantas si quieres que el ordenador te dure mas tiempo. Un consejo es ir a por un procesador algo superior a tus necesidades. Por ejemplo, el i3 es el más básico apto para tareas sencillas, navegar por internet y juego muy poco exigentes consume muy poco. En este caso por poco más puedes encontrar ordenadores portátiles con un procesador i5 que te darán más prestaciones.

Tanto los i5 como los i7 tiene cuatro núcleos lo que les permite un rendimiento mayor. Si quieres jugar videojuegos y sacarle más partido a tu portátil un i5 es lo mínimo que debes buscar. El i7 es el tope de gama, para los que buscan máxima potencia, por ejemplo los gamers, los videojuegos por ejemplo requieren un buen rendimiento de gráficos y procesador. Los i7 además de los 4 núcleos tiene otras tecnologías como el Hyperthreading y el Turbo Boost lo que amplía su velocidad de procesamiento. El precio de estos portátiles oscila desde los 650 euros a más de 1.200 euros, ya que todos los ordenadores tope de gama llevan un procesador i7.

En cuanto a la memoria RAM, para un uso de oficina, para navegar, ver vídeos de Youtube o redes sociales no hace falta mucha memoria, con 4 GB tienes de sobra, incluso con 2 GB. En cambio si quieres el portátil para jugar a videojuegos necesitarás entre 8 GB o mejor 16 para ir bien sobrado. Si editas vídeos y fotos o usas aplicaciones como Photoshop o AutoCAD, busca que tenga mínimo 16 GB y si son 32 GB mejor.

Chollos en ordenadores portátiles que puedes encontrar en Amazon

Prixton PC14 - Ordenador portátil de 14.1" (Intel Atom Baytrail Z3735F, 2 GB de RAM, 32 GB eMMC, Windows 10) color blanco - teclado QWERTY español

Los procesadores Intel Atom, son lo último en microprocesadores con un consumo muy bajo pensado para dispositivos portátiles, -pero no hablamos de portátiles convencionales sino de otros como este de 14.1 pulgadas-. Siempre un procesador i3 Cuore va a ser más rápido que un Intel Atom. Estos procesadores están destinados a un uso mínimo de energía, baja potencia y ocupan menos espacio, de ahí que muchos portátiles pequeños los lleven como este modelo. Este Prixton ahora lo puedes encontrar a un precio increíble en Amazon.

Procesador Z3735F

Pantalla de 14,1 pulgadas

Sistema operativo Windows 10

Apple MacBook Air - Ordenador portátil de 13" (Intel Core i5, 8 GB RAM, 128 GB, macOS Sierra), color gris - Teclado QWERTY español

Hay muchas razones para el éxito del Apple MacBook Air, su potencia, su autonomía de unas 12 horas o su ligereza ya que pesa 1.35 kg. Si además ahora lo encuentras más barato en Amazon, ¡aprovecha!

Procesador Intel Core i5 a 1.8 GHz (Turbo Boost de hasta 2.9 GHz) con 3 MB de caché de nivel 3

Pantalla de 13" con una resolución de 1440 x 900 píxeles

Disco duro SSD de 128 GB y 8 GB de memoria RAM

Sistema Operativo macOS Sierra

Acer Aspire V 13 - Portatil de 13" Full HD (Intel Core i5-6200U, RAM de 8 GB, disco SSD de 256 GB, Intel HD Graphics 520, Windows 10 Home) negro - teclado QWERTY Español

Un portátil manejable con un procesador i5 y una buena memoria RAM, una herramienta versatil que te sirve tanto para ejecutar tareas de oficina, navegar por internet y tambien para videojuegos, no demasiado exigentes. Ver en Amazon.

Procesador Intel Core i5-6200U (2.3 GHz, hasta 2.8 GHz)

Memoria RAM de 8 GB, de tipo DDR3L

Disco SSD de 256 GB

Tarjeta gráfica integrada Intel HD 520

Sistema operativo Windows 10 Home

HP Pavilion Power 15-cb032ns - Ordenador portátil de 15.6" Full HD (Intel Core i7-7700HQ, 8 GB RAM, 1 TB HDD, Nvidia GeForce GTX 1050 2 GB, Sin Sistema Operativo-FreeDOS 2.0); Negro y Verde - teclado QWERTY Español

Un HP con un procesador i7 que te proporcionará un alto rendimiento, ideal para tareas como la edición de video, el retoque fotográfico o para gamers exigentes. Ver en Amazon.

Procesador Intel Core i7-7700HQ de 2,8 GHz hasta 3,8 GHz, 6 MB de caché, 4 núcleos

Memoria RAM de 8 GB SDRAM DDR4-2400

Memoria HDD de 1 TB GB 7200 rpm

Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce 1050 (GDDR5 de 2 GB dedicados)

Sin Sistema Operativo

Lenovo Yoga 720-13- Portátil táctil convertible de 13.3"Full HD (Intel I5-7200U, 8 GB de RAM, 256 GB de SSD, Windows 10), Gris - teclado QWERTY Español

Un portátil innovador que pesa poco y además incorpora prestaciones como el lector de huellas. Tiene pantalla 4K y unos buenos altavoces para escuchar tu música o vídeos con una excelente calidad. Ver en Amazon.

Pantalla 13.3" Full HD (1920 x 1080) píxeles

Procesador Intel I5-7200U

Memoria RAM de 8 GB

Disco duro SSD de 256 GB

Windows 10, color negro

Compra tus regalos para Reyes en Amazon con rebajas de hasta el 50%

¿Se te agotan las ideas de regalos? Cada año parece más difícil encontrar el regalo perfecto, por eso una estrategia inteligente es revisar el catálogo de productos más grande de Internet, ¡el de Amazon! Encontrarás miles de productos, para todo los gustos. En la tienda de moda Amazon tienes las últimas tendencias, en la sección de juguetería los juguetes más deseados, si te interesan smartphones por menos de 100 euros también los tienes en Amazon.

Si quieres aprovechar todas las ventajas que ofrece Amazon, prueba a ser cliente Prime. Estos clientes tienen envíos gratis ilimitados sin coste adicional. ¡No tendrás que pagar gastos de envío! Además tus compras pueden llegarte hasta en un día en millones de productos o como máximo en 3 días. No hay compra mínima, da igual si el pedido son 10 o menos euros. Los clientes Prime además disfrutan del acceso a Amazon Vídeo donde pueden ver series y películas, también de Amazon Photos con almacenamiento en la nube y de acceso media hora antes que el resto a las ofertas flash. ¿Cuánto cuesta todo esto? El primer mes nada, es de prueba totalmente gratis y sin permanecía. Si pasado este período de prueba quieres seguir disfrutando de todas las ventajas de Amazon, son 19,95 al año.