Ofertas para Reyes en Amazon

¡Aprovecha las ofertas de Reyes Magos en Amazon, con descuentos de hasta el 40%! Smartphones, auriculares con micrófono, bolsos, o gafas de sol. Si te faltan ideas para regalar, en Amazon tienes un amplio catálogo con regalos para todas las edades. Artículos para amantes del deporte, para gamers o las últimas tendencias en moda. Además si eres cliente Prime no pagas gastos de envió en millones de artículos y te llegan a casa en muy poco tiempo. En Periodista Digital te contamos algunas de las ofertas más interesantes que ofrece Amazon para Reyes.

¿Cómo encontrar el regalo perfecto?

Acertar con el regalo no es tarea fácil, y más si ya le hemos regalado muchas cosas a una misma persona. Cada año llega Navidad, y pensamos ¿y ahora qué le compro? Una buena idea son las listas de deseos de Amazon, cuando estás mirando un artículo a la derecha verás un recuadro que dice ‘Añadir a la lista de deseos', si pulsas ese artículo quedará registrado como un objeto de tu preferencia.

Esta lista puede servir de consulta para una persona, o si la pones en opción pública, cualquier amigo o familiar puede hacerte regalos de tu lista. ¿Cómo funciona? Tan sencillo como crear una lista y dejarla en opción pública, en Amazon tienen un ‘buscador de listas de deseos', la persona que quiera regalarte algo puede buscar por tu nombre o tu correo electrónico y acceder a tu lista de deseos. ¡Así acertar es más fácil y sorprender también!

¿Tus amigos o familiares no aciertan con tus regalos de Navidad? Si acumulas perfumes que no te gustan, pañuelos o guantes en Amazon tiene una alternativa muy práctica. Crea tu lista de deseos y en la parte superior de la pantalla tienes una opción ‘'compartir con amigos'', les puede llegar una notificación por e-mail, por Facebook o Twitter. No podrán decir ‘'que no sabían lo que te gustaba'' incluso les harás un favor, les será más fácil acertar con tu regalo. Te contamos algunas ofertas interesantes para regalar estos Reyes.

5 Ofertas de Reyes Magos en Amazon



Smartphone 4GECVILLA KMAX One, Libre Android 5.1 (Pantalla 5" IPS, MTK6735M Octa Core 1.5 GHz,Dual SIM,Dual cámara 13 MP,2 GB de RAM, memoria interna de 16 GB,Huella Dactilar Smart Wake ) blanco

La marca KMax procede de Rumanía y desde el 2015 fabrica todo tipo de dispositivos como tablets o pulseras de fitness. Ofrece una buena relación calidad precio, con una pantalla de 5 pulgadas y IPS y resolución 720x1280 px.

Un aspecto interesante es su batería de 3000 mAh que permite un uso intensivo del dispositivo. La cámara principal es de 13 megapíxeles y también incorpora sensor de huellas. Si buscas un móvil por menos de 100 euros con todas estas características el KMAX ONE, puede ser una buena elección. Ver en Amazon.

CPU y Almacenaje: Android 5.1, MTK6735M Octa-core 1.3GHz / 64Bit,2GB RAM + 16GB ROM

5.0inch HD de pantalla táctil capacitiva LTPS 2.5D, 1280 * 720pixel + Lector de huellas dactilares.

Dual SIM (Single SIM + Micro SD ; Dual SIM ) Teléfono Celular.

Cámara: Cámara profesional de la parte posterior 13MP; 13MP selfies cámara frontal.

Velocidad 3G/4G Lte4G: Europe&Asia:B1、B3、B7、B20 ;WCDMA 2100/850/1900; 3G: GSM GSM 850/900/1800/1900M

Tisdaini Mujer Bolso De moda salvaje Sencillo Billetero PU Bolso de mensajero en un solo hombro Bolso de mujer

Un bolso de cuero PU de alta calidad, disponible en cinco colores desde el clásico negro hasta el color plata. Tiene una longitud de 28cm, ancho: 14cm, alto: los 22CM. Muchos compartimentos en el interior para tener todo organizado.

Está fabricado para que sea resistente al agua, el material interior, los remates y adornos están pensados para durar. Cómodo, ligero y muy versátil ya que te cabe todo. La tendencias de moda 2018 apuestan por tonos metálicos o colores suaves como el rosa, en Tisdaini tienes estos dos colores a elegir. Si buscas un bolso con estilo para regalar ten en cuenta este diseño. Ver en Amazon.

Ifecco Bluetooth para auriculares estéreo V4.0 Música plegable Over-oreja sonido de alta fidelidad Calling construido en Mircophone manos libres, Bluetooth de diadema plegable con micrófono y cable de Audio para Apple iPhone, PC, Mac y TV (A Negro)

¿Buscas unos auriculares estéreo que además tengan conectividad Bluetooth? Estos Ifecco son plegables para guardarlos en cualquier lugar cuando no los uses. Tiene una distancia de trasmisión de 10 metros, te proporcionan un sonido de alta fidelidad. ¿Alguna vez te has comprado unos auriculares y luego has descubierto son incómodos? Estos son muy cómodos, no te oprimen es como si no los llevaras puestos. Ver en Amazon.

Multi-Funciones: los auriculares tienen varias opciones para disfrutar escuchando. Construido en la radio FM y puede utilizar una tarjeta TF / Micro SD con música MP3 cargada y escuchar las canciones directamente en sus auriculares. Puerto de 3,5 mm para uso por cable.

Micrófono incorporado: La llamada de manos libres se puede lograr con el micrófono incorporado. El chat de voz y la comunicación de llamadas, hacen que la vida disfrute más a través de la función de micrófono. Nunca te preocupes por perder ninguna llamada telefónica.

Función sin hilos y atada con alambre: El auricular se puede utilizar como atado con alambre vía el puerto del enchufe de 3.5mm. La conexión inalámbrica se puede conectar a través de conexión bluetooth.

1byone Ultra-delgado teclado bluetooth con una función de multi-touchpad y batería recargable, QWERTY español, Negro

¿Necesitas un teclado compacto? Este te orece ,muchas `prestaciones, Bluetooth, panel táctil y es compatible con Android y y Windows.Batería de llitio de 500 mAH. Ver en Amazon.

LUENX Hombre Mujer gafas de sol Aviador polarizado con estuche - UV 400 Espejo de Protección 60mm

Entre las tendencias en gafas de sol destacan las gafas tipo aviador. Este diseño de gafas se creó gracias al empeño de John A. Macrady un piloto que consultó con una compañía de óptica que fabricaba equipos para el ejercito de los Estados Unidos.

John, buscaba unas gafas que fuera optimas para poder usarlas a gran altura cuando estaba pilotando. La compañía de óptica desarrollo el modelo clásico de aviador con cristales que mantenían una visión clara y libre de reflejos. Las más clásicas son las de la marca Ray Ban que salieron a la venta en 1937, luego vendrían otras marcas que también fabricaron este diseño. Ver en Amazon.

Entre sus características:

Polarizado

Ancho de las lentes: 6 centímetros

Alto de las lentes: 53

Protection 100% UV400

Marco con recubrimiento inoxidable, probado contra alergias y para garantizar que sea amigable con la piel, no dañino para la piel.

LALIQUE - Agua de perfume en spray para muje Le Parfum, 50 ml

¿A qué huele Lalique? Este perfume es una fragancia oriental huele a rosa, jazmín, iris y clavos de olor esas son sus notas de salida, las notas medias de olor tienen aromas frutales a frambuesa, pera y casis, más dulces y penetrantes. Lo que queda del perfume, -las notas de fondo-, huele a sándalo, alzmicle blanco y vainilla. Lalique se lanzó en 1992 de la mano de la empresa que lleva su nombre. Ver precio en Amazon.

Compra con todas las garantías en Amazon

Mejor precio, garantía de devolución o reembolso del dinero. En muchas tiendas físicas tienes 15 días para devolver el artículo, en Amazon el doble 30 días. Si tienes cualquier problema en tu proceso de compra, Amazón buscará una solución para que te quedes satisfecho. Un cliente contento vuelve y Amazon cuida tanto a sus clientes que ya son más de 80 millones solo en Estados Unidos, donde lleva vendiendo 16 años más que en España.

En nuestro país Amazon comenzó a vender en el 2011. Hoy Amazon es la mayor tienda online de Internet y los españoles cada vez compramos más. ¿Un libro de texto que no encuentras, dónde lo buscas?

En Amazon y lo tienes en casa en pocos días. Un videojuego que está agotado en casi todos lados, en Amazon lo encuentras y así un largo etcétera. En Amazon puedes comprar de todo y al mejor precio, además si quieres ahorrarte los gastos de envío en muchos productos tienes la opción Amazon Prime. Estos clientes disfrutan de entregas gratuitas y rápidas en millones de artículos, tienen acceso prioritarios a las ofertas flash y a otras muchas ventajas.

¿Cuánto cuesta ser cliente Prime? El primer mes nada es gratis para que pruebes si te gusta, con acceso a todas las ventajas. Transcurrido el mes el precio para todo el año son 19.95 euros. Menos de 20 euros con los que te ahorrarás los gastos de envío durante todo el año en millones de artículos, ¡todo un chollo!