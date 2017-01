Los asturianos 'escancian' a palos a Ferrán Adrià por comparar el cachopo con una croqueta

Le ha caído la del pulpo al prestigioso chef Ferrán Adrià. Y todo a cuenta de su comparación culinaria entre el cachopo asturiano y la croqueta.

El cocinero, que fue entrevistado en La Voz de Asturias, no empezó con buen pie cuando le preguntaban sobre este típico plato asturiano y aseguraba que hasta no hace mucho no sabía de su existencia:

Me enteré de lo que era el cachopo hace poco. Los cocineros tenemos el conocimiento esencial, pero no sabemos de todo.

Pero peor aún sentaría la siguiente respuesta:

Para crear algo nuevo alrededor del cachopo tiene que comprender qué es, cuándo y cómo se come, contextualizar cuántos años hace de este boom y dónde se hace. Al final es una lámina de un producto relleno, que rebozas y vas a cocinar para disfrutarlo. A partir de ahí hay cantidad de cosas parecidas, porque al final no deja de ser una croqueta.

Evidentemente, en Twitter no le perdonaron la comparación:

VÍDEO | Ferrán Adriá: «El cachopo no deja de ser una croqueta» https://t.co/MokRhRdtxS pic.twitter.com/aNNGtv0E6Z — La Voz de Asturias (@lavozdeasturias) 23 de enero de 2017

VÍDEO | Ferrán Adriá: «El cachopo no deja de ser una croqueta» https://t.co/MokRhRdtxS pic.twitter.com/aNNGtv0E6Z — La Voz de Asturias (@lavozdeasturias) 23 de enero de 2017

VÍDEO | Ferrán Adriá: «El cachopo no deja de ser una croqueta» https://t.co/MokRhRdtxS pic.twitter.com/aNNGtv0E6Z — La Voz de Asturias (@lavozdeasturias) 23 de enero de 2017