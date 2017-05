Día de la madre: tenemos el restaurante especial para cada una de ellas

El Día de la Madre se acerca y, como para cada uno de nosotros nuestra madre es única y especial. ¿Por qué no decírselo compartiendo tiempo junto a ella alrededor de una buena mesa?

Para las que están a la última, Food Market Barceló

Food Market Barceló (C/Barceló, 6) es el nuevo espacio gastro del Mercado Barceló. Una nueva zona dentro del mercado que cuenta con 17 puestos gastronómicos, en los que podemos encontrar desde sushi a jamón, ostras o mini-pizzas genuinamente italianas. De España a Italia o Japón pasando por México, Food Market Barceló se caracteriza por la variedad. Además, uno de los puestos es Pop-Up, y su oferta variará todos los meses.

El nuevo Food Market Barceló forma parte de un proyecto cuyo objetivo prioritario es la reactivación del Mercado de Barceló. El mercado tradicional y el próximo Terraces Market Barceló, compuesto por diversas terrazas en la zona exterior, completarán la oferta del renovado mercado.

Para mamás sibaritas y sofisticadas, Dabbawala

Dabbawala está situado en Españoleto, 10, una tranquila calle del barrio más castizo de Madrid, Chamberí. En este local acogedor y decorado con mimo, el chef Luca Rodi nos ofrece una carta basada en el producto de mercado de altísima calidad y platos clásicos de corte internacional, a los que aporta su inconfundible toque creativo. Caracterizada por la variedad, en la carta podemos encontrar entrantes como Alcachofas con erizo y nabo ibérico o Jurel en salmuera, encurtidos, pomelo y eneldo, a los que siguen platos principales de carne o pescado de temporada cocinados como Sashimi de bonito en pepitoria, jengibre o Lomo de venado, calabaza, coliflor y sésamo. También disponen de un Menú de mercado (35€, bebidas aparte), con el que sorprender diariamente a sus clientes.

Para las más exóticas, Purnima

Comer o cenar en Purnima (C/ Goya, 110. Madrid) es dejarse llevar por los sentidos y disfrutar de un viaje metafórico a la India. El olor a especias, el colorido local, el exotismo y, por supuesto, la comida, te ofrecen veladas llenas del sabor y la magia propios de la India. Un restaurante hindú cuya propuesta gastronómica se basa en los platos tradicionales propios de esta cultura. Purnima, que significa "luna llena" en hindi, destaca también por la colorida decoración que recrea el espíritu festivo y luminoso de la India.

Onion bhaji (cebolla rebozada en harina de garbanzo), samosa y cheese rollos con especias los primeros y Chicken Tikka Masala, Chicken Madras, Chicken Tandoori o Lam Balti para los segundos, son algunas de sus recomendaciones. No te pierdas su salsa de tamarindo.

Para mamás modernas y actuales, Lúbora

La filosofía de LÚBORA (C/ General Moscardó, 39. Madrid) se basa en la cocina tradicional con aires de cocina moderna y de fusión. Aquí encontrarás una carta variada, con diferentes tipos de platos, haciendo especial hincapié en la calidad de la materia prima, su elaboración y, por supuesto, en la presentación.

Las diferentes texturas y sabores del Ceviche de Gambón con Sisho sobre Pan crujiente de Gambas, las curiosas Orejitas de Cochinillo confitadas y crujientes con Chimichurri hecho allí mismo, el Desierto de Foie (una curiosa forma de presentar un Foie Micuit) o los Callos "picantitos" con mucho Morro, son algunas de sus especialidades elaboradas con un toque actual y moderno por el chef Raúl Harillo.

Para mamás fashion, DéFiLé café

DéFiLé café (C/ Hermosilla, 39) es un restaurante donde se unen moda y gastronomía, en el que puedes disfrutar de un buen desayuno, un afterwork, unas tapas o una buena cena con copa final. Su gastronomía se define como cocina fusión y de mercado con un toque afrancesado. Huevos de corral con sobrasada ibérica y aceite de trufa blanca, Hojaldre de foie con cecina y manzana y Bacalao à brás con nido de huevo y patata paja son algunos de sus must. Para aquellos que prefieren "el picoteo", la mayoría de los platos están disponibles en formato tapa. Y después de la cena, DéFiLé café no se olvida de las noches madrileñas. Si te gusta una buena copa, este es tu sitio, ya que cuentan con más de 40 ginebras y 20 vodkas Premium.

Para mamás caseras con un punto atrevido, Gingerboy

Si eres de las que prefieren celebrar en casa y no en un restaurante, Gingerboy Thai Fusion (C/ Murillo, 1, en Plaza de Olavide. 28010 Madrid) es tu sitio: cocina Thai Fusion a domicilio y para llevar, con lo mejor de las gastronomías asiáticas y europeas. Creado para ofrecer una apuesta de calidad takeaway, con la mejor materia prima disponible en la capital cada temporada.

En la carta son tan imprescindibles los platos tradicionales del sureste asiático, como el Pad Thai, con tamarindo, brotes de soja, cacahuete y lima y los Currys Tailandeses (rojo, verde...) como la innovación en propuestas que fusionan gastronomía mediterránea con exotismo oriental y técnicas europeas, como el BienMeSabe en adobo tailandés y los Chipirones salteados con verdura, salsa oelek y vino chino de arroz.

Para las más viajeras, El Inti de oro

El Inti de Oro (C/ Ventura de la Vega, 12. Madrid) siempre se ha caracterizado por su fidelidad a la cocina tradicional peruana, basándose en recetas criollas ancestrales, pero imbuidas de una personalidad propia. Cocina sabrosa, muy variada y de múltiples influencias son algunas de las características que definen los platos peruanos.

El Ceviche, sin duda, es el manjar estrella y no falta en la mayoría de las comandas, desde el clásico de pescado marinado al limón, el de langostinos o el de corvina. Los tiraditos, las papas rellenas, el ají de gallina o el lomo saltado son también algunos de los imprescindibles de El Inti de oro. Ello sin olvidar los platos Chifas (que dan nombre a la cocina traída y adaptada al paladar peruano por los inmigrantes chinos de finales del s. XIX), como el arroz chaufa o los tequeños (rellenos de pollo o champiñones).

Para las más románticas, Trattoria SantArcangelo

Un trocito de Italia junto al Paseo del Prado. Un precioso local con diferentes alturas situado en el esquinazo de uno de los barrios más señoriales de Madrid y decorado por Pascua Ortega, quien se inspiró en las tradicionales trattorias italianas de la región de la Emilia Romaña. La Trattoria SantArcangelo (C/ Moreto, 15. Madrid) ofrece platos de cocina italiana propios de sus diferentes regiones. En su carta podemos encontrar antipasti, como los Carpaccio, la Provola o alguna de sus ensaladas, como la Capresse o la de Prosciutto D'Anatra Pere e Grana (ensalada de peras Káiser, jamón de pato y virutas de queso Grana sobre Rúcula baby); para continuar con su variada selección de pastas, arroces, carnes o pizzas.

Para mamás elegantes, El Cielo de Urrechu

Inaugurado en 2012, el segundo restaurante del chef Íñigo Urrechu en Madrid sigue en sus platos la misma línea que en su primer restaurante, pero añadiendo unas pinceladas de vanguardia. Una oferta gastronómica de origen vasco en la que consigue una mezcla perfecta con la cocina mediterránea.

Degustación de croquetas de Jamón, bacalao y mejillones de roca, Carpaccio de Añojo con crujientes y parmesano, Ensalada de Vieiras, picantón, almendra y remolacha, Pez Mantequilla con chutney de tomate y mahonesa de wasabi... son solo algunas de las delicias que pueblan la Carta. Y en su terraza, cuenta con unas vistas increíbles de skyline de Madrid.