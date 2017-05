¿Buscas un afterwork afrancesado? Hemos encontrado uno especial para ti

Ubicado en pleno centro de Madrid se encuentra Défilé café, un espacio donde se unen la moda y la gastronomía. De hecho, DéFiLé significa desfile, pasarela en francés.

En DéFiLé café encontramos todo tipo de opciones para comer o picotear a lo largo del día, con sus "Desayunos Total Look" (una selección exquisita de los platos y bebidas must have at breakfast), menú del día que se elabora minuciosamente cada mañana para comer, una carta de gastronomía de mercado con un toque afrancesado y una amplia variedad de platos y raciones para los amantes del picoteo.

Por las tardes, DéFiLé café (Calle de Hermosilla, 39) se llena con los grupos de afterwork, a los que ofrece una Carta de bebidas Premium que incluye más de 40 marcas de ginebra, 20 de vodkas y una amplia variedad de vermuts.