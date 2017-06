New York Burger: misma esencia y nuevos productos con sabor a humo

Brasa, madera y humo. Desde ahora, en las sedes de New York Burger de Miguel Ángel y Recoletos solo se cocinará con estos tres elementos. "Tras meses de investigación y viajes por Estados Unidos, encontramos en la técnica de ahumar una forma disruptiva de complementar nuestro estilo de cocina y así desarrollar una carta con nuevos productos y sabores.

Se trata de combinar los orígenes de la cocina americana con el ‘know how' español", afirma Pablo Colmenares, alma gastronómica de New York Burger tras su paso por Le Cordon Bleu de Londres y la cocina de DiverXO durante tres años.



El secreto de su éxito está en plantearse en todo momento cómo mejorar. "Si en estos ocho años de trayectoria hemos sido inflexibles con algo, es con la calidad que queremos atribuir a New York Burger.

Pero también pretendemos ser innovadores en nuestra manera de cocinar, por eso hemos decidido revolucionar nuestra carta desde la base de nuestra herencia americana y añadiéndole nuestro toque especial".

Al horno de carbón utilizado hasta ahora se le ha unido otro traído de Texas donde se cocinan lentamente (entre 6 y 12 horas) nuevos cortes con humo de madera de nogal americano. El resultado es una jugosidad asombrosa, una textura suave que hace que la carne se desprenda fácilmente y un sabor repleto de matices sorprendentes. Todo siguiendo los pasos de lo que en Estados Unidos definen como auténtica barbacoa sureña.



Por supuesto, esta cocina ahumada viene acompañada de novedades. Al New York Steak y al solomillo, ambos de vaca rubia gallega, se suman carnes ahumadas como el brisket, delicioso corte de pecho de Angus Black, o la costilla de vaca con salsa BBQ o bourbon. Más tradicionales, pero con sello propio, son las costillas de cerdo o la pechuga de pollo de corral ahumada. Todo ello acompañado de encurtidos y las guarniciones de la casa (patatas fritas, gajo o asadas, puré de patata con salsa de carne, ensalada de col o las nuevas patatas baby a la brasa con romero).

Los entrantes también integran estas novedades de cocina ahumada, que también podrá disfrutarse en el interior de los Tacos NYB. Tortillas de maíz acompañadas del guacamole de la casa y encurtidos que se podrán rellenar con pechuga de pollo a la brasa, brisket o pulled pork, elaborado con carne de cerdo ibérico mechada ahumada durante 7 horas y servida con queso mexicano derretido.

También encontramos platos diferentes o mejorados como la mazorca de maíz asada a la brasa y con queso parmesano rallado, cilantro, lima y polvo de chiles, o ensaladas como parmigiano, tuna salad, y de berenjenas.

En la carta habitual de hamburguesas se cuela la Meat Packing, con doble carne, y una sección de combinaciones especiales con salsas de trufa, pimienta... Entre las más llamativas, la Chinatown, servida al plato sobre una cama de noodles salteados al estilo cantonés con hierbas aromáticas, o la Upper East, con crema de trufa, huevo y cebollino.

Otra muy diferente, que también nace de la nueva propuesta smoke, es la Pulled Pork, que viene acompañada de salsa BBQ-japo, salsa NYB y pepinillos en rodajas. Y aunque en New York Burger prime la proteína, también se piensa en los que optan por opciones vegetarianas con hamburguesas como la Central Park, con empanadillas japonesas al vapor glaseadas con mayo-japo y acompañadas con salsa de col china, o la Rockefeller Center, de espinacas, tofu, nueces y miel.

Además, para aquellos que quieran probar la experiencia de una barbacoa americana y descubrir su deliciosa carta de carnes ahumadas, New York Burger ofrece un menú para grupos de al menos 5-6 personas por 35€ aproximadamente, dependiendo de las cantidades. Una deliciosa oportunidad para disfrutar de brisket cortado in situ, tacos de pulled pork, mazorcas a la brasa, costillas de cerdo y de vaca, todo ello acompañado de las guarniciones de New York Burger.