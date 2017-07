La respuesta de Dabiz Muñoz y Cristina Pedroche a los críticos ingleses y españoles

El cocinero saltó a la palestra hace unos días tras recibir las duras críticas gastronómicas del experto londinense Fay Maschler. Los españoles las han avalado este fin de semana y el marido de Cristina Pedroche ha respondido a todos ellos.

Según publica Informalia, y lo ha hecho como mejor sabe: cocinando. Dabiz Muñoz (37) ha compartido dos fotografías en las que mostraba su local londinense, StreetXO, completamente lleno y sin una sola silla vacía, al tiempo que presentaba un nuevo y sorprendente plato que hacía las delicias de sus seguidores: Pad Thai de gambetas rojas, setas enoky y piel de tortilla.

Semana acabada en diverxo y listo para @streetxolondon !!!! Finished week at diverxo and now ready for @streetxolondon !!!!! Roooooocking Mayfair !!!!! ❌⭕️⚡️🐽 Una publicación compartida de Dabiz Muñoz (@dabizdiverxo) el 8 de Jul de 2017 a la(s) 3:19 PDT

Parece que al marido de Cristina Pedroche (28) no le importa lo más mínimo lo que opine la crítica londinense mientras haya gente que siga disfrutando de su local, al que los comensales califican de "sorprendente", "espectacular", "para repetir"... Unos adjetivos muy distintos a los que le ofrece la crítica londinense. Según el reputado periodista gastronómico Fay Maschler, la cocina de Muñoz es "provinciana", el ambiente "estridente", la cuenta "excesiva" y el look de los camareros parece "una camisa de fuerza".

Unas palabras que han sido avaladas por los críticos españoles: "Tiene un exceso de puesta en escena que me sobra", ha asegurado Carlos Maribona (ABC) a Look. "La música en StreetXO es demasiado alta", ha afirmado Raquel Castillo (Metrópoli). "Todo lo que han dicho las críticas es cierto, no es mi chef favorito", ha añadido Javier Munarritz (RNE).

Ella, por su parte, ha presumido de marido en Twitter: "Qué afortunada soy... y lo que nos queda. Vamos a conquistar el mundo de la mano".