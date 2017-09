La 'Revolución' llega en forma de cóctel al corazón de Madrid

Llega la revolución a 'Museo Chicote' (Calle Gran Vía, 12) con los nuevos y revolucionarios cocktails.

La nueva carta de este Museo consta de cocktails Legendarios AR (Antes de la Revolución), Revolucionarios DR (Después de la Revolución), para compartir y Shooters en recipientes dignos de ofrendas a Dioses, diseñada para disfrutar la total experiencia sensorial que implica entrar y vivir la nueva historia de Chicote. Magia en el corazón de la ciudad para dejar volar tus sentidos y seguir escribiendo juntos la historia de Madrid.

Dos partes muy potentes componen la nueva carta:

Orígenes Legendarios: Antes de la Revolución (A.R.)

Los 16 cocktails clásicos que dieron nombre y fama a Museo Chicote y que ya forman parte de nuestra historia, como miembros de la familia son: Dry Martini, Negroni, Singapore, Alexander, El Chicote, Mojito, Daiquiri & Papa Doble, el preferido de Hemingway; Cosmopolitan, Moscow Mule, Aviador, Ruso Negro y Blanco, Manhattan, Old Fashioned, Margarita, Shirley Temple y San Francisco.



Revolutions: Después de la Revolución (D.R.)

Los 12 "Cocktails Revolution" se presentan en recipientes de Museo, mágicos, especiales o de "arte" y todos contienen una pócima secreta: Divertirse, disfrutar y gozar la vida. Una auténtica revolución con nombres como:

Quién engañó a Roger Rabbit, Marco Polo, Zombie 2.0, Edison, Moloko Plus, Into the Woods, Panoramix, Lady Martini, Le llamaban Trinidad, Tokyo blues, Peyote, Alaska y Clear & Stormy.



Dos apartados más en la retaguardia por la "Revolution":

· Para compartir, siempre es bueno hacer la revolución en compañía. Por eso, en Museo Chicote hay una nueva forma de beber en compañía, THE REEF un recipiente a modo de roca para compartir y donde en el que poder elegir los coktails: Aviador, Margarita, Fireball Sangría o Singapure.

· Shooters o "Disparos" de sabores y aromas como: El paso, Bourbon Special, Ginger Deer, Viuda Negra y Ladiesman.