¿Quieres quitarte los kilos que has ganado este verano? Prueba con la Dieta del Ceviche

La vuelta de las vacaciones no solo supone la vuelta a la rutina: oficina, colegios... sino también el momento de enfrentarse con la báscula. Si tú también has abusado de los aperitivos, el pescaíto frito y los helados y has ganado algún kilo de más, la Dieta del ceviche es la solución para volver a tu peso de una forma rápida, sana y, sobre todo, deliciosa.

Una dieta que es seguida por celebrities como Kate Middleton y que tiene en el ceviche, el plato más célebre de Perú, su plato estrella. Basado en el pescado crudo marinado con limón, el pescado así cocinado es muy bajo en grasas y el limón contribuye a la desintoxicación. Además, contiene Omega 3, es antiinflamatorio y previene la artritis. Los expertos recomiendan tomar, al menos, ceviche dos días a la semana para que sea efectivo.

Siete variedades de ceviches, desde el clásico al Costa verde (con palmitos, aguacate, quinua negra, champiñón, zanahorias baby, tomate cherry y remolacha) pasando por el Nikkei (atún, pulpo, algas y leche de tigre con sésamo y tamarindo) o el Macho amazónico (con corvina, aguacate, palmitos, aguaymanto, ají charapita y leche de coco); y tiraditos, como el 2 leches (corvina, puré de boniato con dos leches de tigre al ají amarillo y al rocoto) o el Chicama (salmón, caviar de salmón, puré de aguacate, tomates y toque de wasabi) son las estrellas de la barra. Estos platos también están disponibles para tomar en sala.

¿Y qué mejor y más variada forma de tomarlo que en la barra cevichera de Inti de oro INN?