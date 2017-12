Jordi Cruz: "Tengo la misma enfermedad que tenía mi padre; no saber sentir"

Ego para dar y tomar. Vanidad a raudales. Y también caradura, impostura y mucho talento para sacarle la pasta al personal.Risto y Jordi. Jordi y Risto (Un 'calentorro' Risto Mejide fotografía a Laura Escanes desnuda durante su luna de miel y la exhibe en las redes).

Dos fuertes personalidades convergen este domingo, 10 de diciembre de 2017, en Chester. Los dos generan pasiones y odios a partes iguales. Hablan claro, directo y sin tapujos.

Enemigos de las falsas polémicas, no rehúyen la controversia sino que la confrontan sin medias tintas. Y junto a todo ello, les unen muchos más puntos en común de los que a priori parecen separarles.

Los sueños alcanzados, las aspiraciones de futuro y las metas que nunca se cruzarán serán los denominadores comunes que acerquen a los dos enfants terribles de la televisión en Chester dreams, nueva entrega del espacio presentado por Risto Mejide que, además, contará con el testimonio de la mejor alpinista de nuestro país, Edurne Pasaban, cuyo relato de supervivencia y superación dejará sin palabras a Risto.

"Tengo la misma enfermedad que tenía mi padre"

Jordi Cruz se sienta en Chester después de recibir su tercera estrella Michelin. El chef español está atravesando una exitosa etapa profesional, no exenta también de sonadas polémicas.

Frente a Risto Mejide, Jordi mostrará la cara y la cruz de su personaje mediático: por un lado ese aspecto duro que ofrece como jurado en un conocido talent show de cocina y por otro un joven hecho así mismo al que le ha costado lidiar con emociones complicadas que está aprendiendo a gestionar a nivel personal y profesional.

A Jordi no le duelen prendas en reconocer que su madre es el mejor ingrediente que tiene en su vida.

Admite que ha llegado el momento de reconocerle tanto esfuerzo.

"Durante estos cinco últimos años la he tenido abandonada y eso no está bien. Me repito mucho eso: 'Acuérdate idiota', me digo, 'que un día no va a estar y te vas a arrepentir".

¿Y su padre? ¿En qué lugar queda el padre de Jordi Cruz? Pues como pasa en muchos casos, en un lugar más distante.

"Tengo la misma enfermedad que tenía mi padre, no saber sentir. Nunca me dijo te quiero. Ni yo a él. El día que murió, con un Alzheimer terrible, en la última guardia que yo hice, miré a esos ojos en los que no había nada y fue cuando le pude decir 'te quiero'. Murió a las dos horas. Mi padre me quería un montón, pero no tenía esa habilidad de ser cariñoso. Y seguro que por dentro era el tío más cariñoso del mundo. Lo sé porque me pasa lo mismo, me cuesta mucho expresarme. Cuando la gente me conoce un poco, lo primero que me dicen es: ¡Ah, pues no eres tan imbécil".