¿Te gustan las torrijas caseras? Son un manjar que en España se prepara en la época de Cuaresma. Un postre de los llamados ‘de sartén’ con ingredientes que seguro tienes en casa. Al no añadir azúcar aligeramos un poco una receta que de por sí es muy calórica.

Historia de las torrijas

Los antecesores de las torrijas se elaboraban ya en el Imperio romano, no existía el azúcar pero sí la miel. Históricamente hay un conflicto ya que se habla de un postre similar a las torrijas en un libro de cocina llamado ‘De re coquinaria’. El conflicto viene porque este libro está escrito entre el siglo IV o V, pero se le atribuye a un gastrónomo llamado Marco Gavio Apicio, — algo totalmente imposible—, a no ser este gastrónomo romano fuera ‘un viajero en el tiempo’ ya que nació en el siglo I después de Cristo. Es posible que el libro recopilara recetas anteriores de este gastrónomo romano y que no vieran la luz hasta cuatro o cinco siglos después.

Sabemos que las torrijas también las preparaban los árabes, de hecho fue gracias a ellos como el azúcar llegó a la Península Ibérica en el siglo X. Los árabes usaban para endulzar la miel, el azúcar se utilizaba como un condimento similar a la canela. En un cancionero del siglo XV creado por Juan del Encina se menciona un postre elaborado con pan duro, huevos, aceite, canela y miel, y le llama ‘torreja’, sin duda este autor fue el primero en mencionar la receta que luego se llamaría ‘torrija’.

A lo largo del siglo XVI, el XVII y XVIII, se hace alusión a las torrijas como en un Diccionario de español y francés de 1705, donde se define a las torrijas como: ‘’rebanadas de pan fritas con miel que se dan a las mujeres recién paridas en España’’.

Cómo hacer torrijas caseras sin azúcar añadido

Estas torrijas no llevan azúcar pero por los ingredientes que llevan siguen siendo calóricas. Cualquier alimento que se fría en aceite suma calorías y en este caso se trata de pan. No son tan altas en calorias como las torrijas convencionales que aportan 230 calorías por cada 100 gramos (estas se quedan en 150 calorías aproximadamente), pero con tan solo 200 gramos ingerimos 300 calorías.

Ingredientes

Pan para torrijas o de hogaza - 500 g

Huevos -4 unidades

Edulcorante vegetal Stevia en polvo –10 cucharadas

Agua de azahar - dos cucharaditas

Leche semidesnatada: -1,5 litros

Canela en rama - 1 palito

Piel de limón - la de un limón

Aceite de oliva sabor suave -120 ml

Canela en polvo – ½ cucharadita

Pasos

Cortamos el pan en rebanadas gruesas, del tamaño de un dedo aproximadamente. En un cazo a fuego medio añadimos la mitad de la leche 750 ml junto al agua de azahar, el palito de canela y la mitad dela piel de limón (nos reservamos la otra mitad para luego. Vigilamos y cuando hierva apagamos el fuego, añadimos entonces 7 cucharadas de edulcorante stevia y dejamos reposar hasta que la leche esté a temperatura ambiente. Pasado el tiempo retirar el palito de canela y la pie de limón. Pasamos la leche por un colador (para evitar nos queden trocitos de canela) y la dejamos en un recipiente. Remojamos las rebanadas de pan para que absorban leche durante unos segundos. Luego escurrimos en un plato. Preparamos un recipiente con los huevos batidos, y otro con papel de cocina.



En una sartén agregamos el aceite de oliva. Ajustamos el fuego al mínimo y agregamos la mitad de la piel de limón que nos quedaba, este pequeño truco aromatiza el aceite. La tenemos solo medio minuto o un poco más sin que llegue a quemarse. Sumergir las rebanadas de pan en huevo, escurrimos y a la sartén, hasta que se vayan dorando. Una vez doradas escurre y al plato con papel de cocina para que siga soltando el aceite sobrante. Colocar las torrijas en un plato, en otro recipiente mezcla 3 cucharadas de edulcorante en polvo y un poco de canela. Luego espolvorea con esta mezcla sobre las torrijas.

¿Te ha gustado la receta de paella de mariscos? Síguenos en Facebook para descubrir nuestras recetas.